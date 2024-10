As férias acabaram! A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana após uma pausa de quase um mês, iniciando a pernada americana da temporada 2024 com o GP dos Estados Unidos, 19ª etapa do ano, no Circuito das Américas, em Austin.

A F1 entra na reta final da temporada 2024, com seis GPs divididos em duas rodadas triplas. O GP dos EUA inicia uma sequência que será concluída com as etapas da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, e de São Paulo, em Interlagos.

Max Verstappen chega a Austin ainda na liderança com 331 pontos, contra 279 de Lando Norris. Os dois estão separados por 52 pontos, com 180 ainda em jogo nas seis etapas restantes da temporada.

Também ainda vivo na briga pelo título, Charles Leclerc é o terceiro, com 245, apenas oito pontos à frente de Oscar Piastri, que tem 237. Carlos Sainz é o quinto com 190, seguido de Lewis Hamilton (174), George Russell (155) e Sergio Pérez (144).

O fim de semana traz ainda a quarta de seis corridas sprint da temporada 2024, com a realização de apenas um treino livre na etapa, seguido do quali da sprint na sexta.

Confira a programação do GP dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2024 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP dos Estados Unidos de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação para a Sprint Sexta-feira 18h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 15h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação para o GP Sábado 19h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 16h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!