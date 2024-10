Apesar de saber que o fim de sua carreira está se aproximando, Fernando Alonso foi impulsionado pela contratação de Adrian Newey para seu último desafio na Fórmula 1, na Aston Martin. O designer se juntará à equipe britânica em março de 2025 e dedicará seu tempo principalmente ao trabalho no monoposto de 2026, projetado para o novo regulamento.

Para o piloto espanhol, a conquista de um terceiro título continua sendo uma possibilidade, e ele não esconde o fato de que ele mesmo foi proativo em seu desejo de trabalhar com o engenheiro que já trabalhou para a Williams, McLaren e Red Bull.

"Quando ele decidiu deixar sua equipe, eu esperava que Adrian se juntasse a nós", confidencia Fernando Alonso. "No início, sonhávamos com essa possibilidade. Havia alguns rumores com equipes diferentes e perguntei a Lawrence [Stroll], Martin Whitmarsh e a várias pessoas da equipe se tínhamos entrado em contato com Adrian."

"Eu até acabei entrando em contato com ele. Tenho o número dele e lhe enviei uma mensagem: 'Que surpresa! Se você quiser um novo desafio, eu adoraria trabalhar com você um dia'. Descobri então que Adrian e Lawrence haviam entrado em contato. Lawrence me manteve informado sobre as negociações".

"Quando Adrian decidiu se juntar a nós, fiquei muito feliz, mas também muito orgulhoso por ele querer trabalhar conosco e por acreditar em nosso projeto".

"Isso também mostra o que Lawrence pode fazer, porque só ele pode fazer certas coisas. Sua paixão pelo automobilismo e sua visão da Aston Martin não têm limites. Eu nunca vi nada igual, alguém tão determinado, tão apaixonado. Ele é uma inspiração para todos na equipe. É um privilégio trabalhar com ele".

Fernando Alonso não escondeu a influência que a chegada planejada de Adrian Newey teve sobre a maneira como ele vê o resto de sua carreira, tendo assinado novamente com a Aston Martin por pelo menos mais duas temporadas.

"Eu estaria mentindo se dissesse que não tinha pensado nisso", admite. "Adrian chegará no próximo março e se concentrará em 2026, portanto, veremos como me sentirei no final de 2026 e se poderei continuar. Será uma decisão que tomaremos juntos, com a equipe, com Lawrence e com Adrian".

"Para mim, é uma oportunidade incrível, porque dirigir o carro de F1 de Adrian é algo muito especial, mas também porque trabalhar com pessoas do calibre dele é extremamente gratificante".

