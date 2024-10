A temporada 2024 da Fórmula 1 está na reta final e, com a iminência de 2025, uma das principais transferências se concretizará: a ida de Lewis Hamilton à Ferrari. Em busca do oitavo título, o britânico pode "acabar no Vaticano" caso consiga a 'proeza' de fazer a escuderia italiana voltar a vencer, de acordo com o ex-chefe da Haas Guenther Steiner.

Em entrevista ao podcast da F1, o Beyond the Grid, Steiner destacou a mudança de Hamilton à Scuderia, enfatizando que o heptacampeão mundial pode colocar a equipe de volta no 'hall' dos vencedores, coisa que não acontece desde 2008 - quando o esquadrão conquistou o campeonato de construtores.

“Acho que ele quer tentar fazer a mágica, levar a Ferrari de volta aos vencedores e essa é a motivação dele", iniciou. “Obviamente não falei com ele sobre isso, mas posso ver que essa era a motivação dele. Até porque ele pode dizer: "'Eu sou o GOAT [o maior de todos os tempos, ed.] de qualquer forma, ganhei sete campeonatos. O que mais eu posso fazer?'"

"Se ele ganhar o oitavo título ou um campeonato [de construtores] pela Ferrari, o cara vai acabar no Vaticano!", exclamou.

Hamilton pegou o mundo da Fórmula 1 de surpresa no início deste ano ao anunciar a saída da Mercedes após 12 anos na equipe de Brackley após inúmeras tentativas de John Elkann em contar com o heptacampeão mundial.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!