A partir de sexta-feira, o brasileiro Pietro Fittipaldi se juntará a um seleto grupo de brasileiros que já disputaram uma prova da Fórmula 1, substituindo Romain Grosjean na Haas após o grave acidente no GP do Bahrein. E seu chefe na equipe norte-americana, Gunther Steiner, acredita que o piloto tem todas as condições de fazer uma ótima estreia na F1.

Em coletiva realizada nesta terça-feira devido ao anúncio de Nikita Mazepin para uma das vagas da Haas em 2021, Steiner foi questionado sobre a estreia de Pietro no final de semana e foi só elogios ao brasileiro, apesar de destacar alguns desafios que ele deve ter pela frente.

Para Steiner, o brasileiro não deve começar o final de semana com uma punição por troca de motores após o acidente de Grosjean e acredita que sua experiência o ajudará.

"Não falei com a Ferrari ainda, mas acho que ele não terá uma punição. Parece que temos um motor anterior que podemos usar. Voltando a Pietro, não será fácil para ele, mas não temos ele como um mascote. Sabíamos que isso poderia acontecer e por isso que ele está aqui".

"Minha preocupação inicial era algum caso de Covid e não uma lesão, mas por isso que pedi que ele nos acompanhasse nessas três semanas. No começo, ele achava que seria muito tempo, mas convenci que ele era a nossa melhor opção para assumir o carro caso algo acontecesse".

"Ele terá desafios, não será fácil ter um bom resultado com nosso carro, especialmente nesse traçado, com três retas conectadas por poucas curvas. Ele fez algumas provas em ovais antes e talvez isso ajude ele".

"Acredito que ele fará um bom trabalho. E ajudará o fato dele ter passagens por várias equipes, carros diferentes ao longo de sua carreira. A adaptação será rápida. E vamos ajudá-lo com tudo. Kevin [Magnussen] já ofereceu sua ajuda para tirar qualquer dúvida. Vamos fazer de tudo para que ele tenha o melhor final de semana possível".

Steiner ainda brincou que Gene Haas, dono da equipe, deve estar muito feliz por ter um Fittipaldi correndo com seu carro.

"Não tem como não ficar feliz. Emerson era uma estrela em sua época e ter seu nome certamente é bom. Mas essa não é a razão principal de tê-lo aqui. Pietro está aqui porque fez um bom trabalho no simulador, andou algumas vezes com nosso carro e decidimos há algum tempo que ele seria nosso piloto reserva".

"Nos últimos meses, ele vem fazendo muito trabalho no simulador, quando os pilotos não podem. E temos também Louis Delétraz no simulador. Mas Pietro está na nossa bolha, ele fez todos os testes de Covid. Já tínhamos isso planejado porque alguma coisa poderia acontecer".

Por enquanto, Pietro está confirmado apenas para o GP de Sakhir, que será realizado neste fim de semana no anel externo do circuito do Bahrein. Para a próxima semana, o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2020 da F1, Romain Grosjean já deixou claro que pretende estar a bordo da Haas para sua última corrida na categoria, mas a decisão ainda segue em aberto.

