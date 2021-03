Antes mesmo do lançamento do RB16B, carro da Red Bull para a temporada de 2021 da Fórmula 1, Sergio Pérez já teve um primeiro gostinho do que significa ser piloto da equipe austríaca. Ontem, o mexicano fez seu primeiro teste com a RBR, andando com o RB15, carro de 2019, em Silverstone.

Apesar do sol que fazia no circuito britânico, Pérez ainda teve o desafio de estrear no carro da Red Bull com pista molhada. O modelo que o mexicano usou já conta com a pintura do RB16B.

Pérez foi contratado pela Red Bull em um acordo de um ano após um 2020 difícil com Alex Albon, que não conseguiu acompanhar o ritmo de Max Verstappen. Esse foi o melhor destino possível para o mexicano que, por um breve período temeu que não teria uma vaga no grid em 2021, após perder seu carro na Racing Point / Aston Martin para Sebastian Vettel.

A contratação de Pérez pela Red Bull. uma decisão elogiada por todo o paddock da F1 e pelos fãs da categoria. Pérez foi um dos destaques da temporada passada, conquistando sua primeira vitória na F1 no GP de Sakhir, superando as Mercedes de Valtteri Bottas e George Russell, que sofreram com problemas nos boxes e com os pneus.

A chegada do mexicano marca a primeira contratação de alguém de fora da Academia da Red Bull desde Mark Webber em 2007. Christian Horner, chefe da equipe, classificou essa como uma decisão "madura" por parte da marca.

A equipe tem grandes expectativas para esta dupla. Recentemente, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse esperar que Verstappen e Pérez pudessem representar um desafio para a Mercedes do mesmo modo que Verstappen e Ricciardo há alguns anos.

Antes da pré-temporada da F1 no Bahrein, entre 12 e 14 de março, Pérez terá pelo menos mais uma chance de andar com a equipe. E essa oportunidade será logo amanhã (24). Ele e Verstappen andarão com o RB16B em um dia de filmagem em Silverstone.

Veja imagens da primeira saída de Pérez com a Red Bull:

Sergio Perez, Red Bull Racing 1 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 4 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 5 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 6 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 7 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 8 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 9 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 10 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 11 / 12 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 12 / 12 Foto de: Red Bull Racing

