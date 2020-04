No dia 17 de abril de 1994, em Aida, no Japão, Rubens Barrichello conquistava seu primeiro pódio na Fórmula 1. O brasileiro chegou em terceiro no GP do Pacífico com a Jordan, atrás do austríaco Gerhard Berger, da Ferrari, e do vencedor Michael Schumacher, alemão da Benetton.

Brasileiro da Williams, Ayrton Senna largou na pole position, mas acabou se envolvendo em colisão com a Ferrari do italiano Nicola Larini logo no começo da prova e abandonou. Rubinho, que largou em oitavo, fez grande corrida para levar a Jordan ao seu primeiro top-3 na F1.

Outro brasileiro também foi destaque naquela que foi a segunda etapa da temporada 1994 da categoria máxima do automobilismo mundial. Trata-se de Christian Fittipaldi, que iniciou o GP em nono com a Footwork e terminou a disputa em um ótimo quarto lugar.

Entretanto, a maior glória daquela prova ficou mesmo para Barrichello, que chegava à vice-liderança do campeonato, atrás de Schumacher. Rubinho ficaria na F1 até o fim de 2011. Depois, passou pela Indy e hoje está na Stock Car, da qual foi campeão em 2014.

GALERIA: Relembre os carros e a carreira de Rubens Barrichello no automobilismo

Galeria Lista 1993: Jordan, 18º no campeonato (2 pts). Barrichello esteve na F1 entre 1993 e 2011, com 326 participações e 322 largadas. É o recordista absoluto na história da categoria. 1 / 29 Foto de: Tom Haapanen 1994: Jordan, 6º no campeonato (19 pts). Com passagens por Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams, Barrichello conquistou 11 vitórias na carreira - é o 27º na história, empatado com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. 2 / 29 Foto de: LAT Images 1995: Jordan, 11º no campeonato (11 pts). 3 / 29 Foto de: LAT Images 1996: Jordan, 8º no campeonato (14 pts) 4 / 29 Foto de: LAT Images 1997: Stewart, 13º no campeonato (6 pts) 5 / 29 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Stewart, 12º no campeonato (4 pts) 6 / 29 Foto de: LAT Images 1999: Stewart, 7º no campeonato (21 pts) 7 / 29 Foto de: LAT Images 2000: Ferrari, 4º no campeonato (62 pts). A primeira vitória na F1 veio na Alemanha, em 2000. Largando de 18º, Barrichello conseguiu a terceira maior recuperação da história da categoria, ficando atrás apenas de John Watson (22º - EUA, 1983) e Bill Vukovich (19º - Indy 500, 1954). 8 / 29 Foto de: LAT Images 2001: Ferrari, 3º no campeonato (56 pts) 9 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2002: Ferrari, vice-campeão (77 pts) 10 / 29 Foto de: LAT Images 2003: Ferrari, 4º no campeonato (65 pts) 11 / 29 Foto de: Ferrari Media Center 2004: Ferrari, vice-campeão (114 pts) 12 / 29 Foto de: Bridgestone Corporation 2005: Ferrari, 8º no campeonato (38 pts). O brasileiro foi 68 vezes ao pódio. 13 / 29 Foto de: XPB Images 2006: Honda, 7º no campeonato (30 pts) 14 / 29 Foto de: XPB Images 2007: Honda, 20º no campeonato (0 pts) 15 / 29 Foto de: XPB Images 2008: Honda, 14º no campeonato (11 pts) 16 / 29 Foto de: XPB Images 2009: Brawn, 3º no campeonato (77 pts). Foram 21 poles na F1. 17 / 29 Foto de: XPB Images A última vitória de Barrichello na F1 foi no GP da Itália de 2009. 18 / 29 Foto de: XPB Images Desde então, o Brasil não esteve mais no topo do pódio. 19 / 29 Foto de: XPB Images 2010: Williams, 10º no campeonato (47 pts) 20 / 29 Foto de: XPB Images 2011: Williams, 17º no campeonato (4 pts) 21 / 29 Foto de: XPB Images 2012 (Indy): KV, 12º no campeonato (289 pts) 22 / 29 Foto de: Eric Gilbert 2013 (Stock Car): Full Time, 8º no campeonato (120 pts) 23 / 29 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 (Stock Car): Full Time, campeão (234 pts) 24 / 29 2015 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (188 pts) 25 / 29 2016 (Stock Car): Full Time, vice-campeão (295 pts) 26 / 29 2017 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (251 pts) 27 / 29 2018 (Stock Car): Full Time, 4º no campeonato (242 pts) 28 / 29 2019 (Stock Car): Full Time, 5º no campeonato (310 pts) 29 / 29 Foto de: Duda Bairros

VÍDEO: Barrichello relembra em detalhes o dia em que Senna socou Irvine na F1

PODCAST Motorsport.com: Quais pilotos mereciam ganhar títulos da F1 e não levaram?