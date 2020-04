Após uma temporada sensacional como novato na Fórmula 1 com a Toleman em 1984, esperava-se que Ayrton Senna deixasse sua marca com a Lotus em 85. E não levou muito tempo para isso, como ele provou no GP de Portugal...

Depois de uma falha elétrica deixar ele de fora do pódio na etapa inaugural no Rio de Janeiro, Senna chegou no Estoril em busca dos seus primeiros pontos na temporada. Senna e Lotus já haviam exibido momentos de boa forma no Brasil, mas foi em Portugal que ele conseguiu mostrar a velocidade de sua 97T, que corria com motores Renault, desde a primeira sessão da sexta-feira. Sua performance em Portugal foi um dos grandes feitos de sua trajetória na F1, segundo o próprio piloto (em vídeo abaixo, veja 60 feitos da carreira de Senna).

Ele superou a McLaren de Alain Prost na pole por 0s413, e foi 1s152 mais rápido que Elio de Angelis, seu companheiro de equipe, que havia superado Senna na classificação no Rio. De Angelis reclamou de problemas com os pneus na sexta, e no sábado disse: "Em minha primeira saída eu fui confundido por dois carros. Aí, na segunda saída, eu sofri com tráfego, mas também senti que o motor não estava 100%. Aí um turbo estourou na reta antes que eu pudesse terminar a volta".

Senna disse após sua primeira pole na F1: "Eu gostaria de poder disparar na liderança, porque assim você fica livre de qualquer problema na primeira volta. Então eu poderei ver o quão rápido poderei ir e montar meu ritmo de acordo. Testamos o carro com tanque cheio e ele parecia bom, mas não há um plano geral para a corrida, vamos esperar para ver as condições".

"Se tudo estiver bem, espero poder ganhar minha primeira corrida".

O dia da corrida, 21 de abril, é, inegavelmente, um dia importante para o país. Não apenas pelo feriado de Tiradentes, homenageando o mártir da Inconfidência Mineira, mas também pela inauguração de Brasília. E, aquele 21 de abril de 1985 foi marcado por dois grandes fatos em momentos diferentes do dia: pela manhã, a grande primeira vitória de Senna na F1, enquanto a noite, o noticiário foi marcado pela cobertura da morte do presidente Tancredo Neves.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault, Elio de Angelis, Lotus 97T Renault, Alain Prost, McLaren MP4/2B TAG Porsche, Michele Alboreto, Ferrari F156/85 Photo by: Motorsport Images

No dia da corrida, a chuva pesada inundou a pista - e a F1 estava prestes a ver mais uma demonstração das habilidades de Senna na chuva, que deixaram ele muito perto de vencer em Mônaco no ano anterior. Ele fez uma largada perfeita, deixando Prost para trás, enquanto de Angelis subiu para segundo.

Prost estava em terceiro, enquanto Michele Alboreto era o quarto. Keke Rosberg teve problemas na largada, e teve sorte de não ser acertado por ninguém, enquanto seu companheiro de Williams, Nigel Mansell, rodou na volta de aquecimento e na primeira volta.

Apesar de nunca ter testado seu carro com pista molhada, Senna abriu 2s5 na primeira volta, e simplesmente desapareceu. Enquanto isso, os pilotos rodavam aos montes nas péssimas condições da pista.

Comentarista da BBC, campeão mundial de 1976, James Hunt, disse: "Com o talento que Senna mostrou em Monte Carlos no ano passado nessas péssimas condições, quando ele controlava a Toleman, eu acho que não importa a situação da Lotus. Ele é um prodígio, de grande talento".

Enquanto Senna continuava disparando na frente, de Angelis batalhava para manter Prost atrás.

A chuva aumentou durante a prova, e os carros batidos começaram a sujar o circuito, por não conseguirem lidar com as condições. Keke Rosberg bateu forte com sua Williams na última curva, e a Williams foi simplesmente abandonada no meio da pista volta atrás de volta até que os fiscais finalmente chegaram para mudar o carro.

Nelson Piquet estava tão irritado com a situação dos pneus Pirelli de sua Brabham-BWM que ele foi para os boxes trocar para pneus de pista seca antes de abandonar.

Senna começou a levantar o braço para chamar a atenção da direção de prova, reclamando que a chuva pesada e a água na pista estavam muito fortes para continuar. Prost provou a péssima situação da pista, ao aquaplanar na reta de chegada, rodando e batendo com a traseira do carro na barreira.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Photo by: Motorsport Images

"Foi uma corrida difícil, tática, curva por curva, volta por volta", disse Senna depois. "O maior perigo foi a condição de pista, que mudava constantemente. Era difícil manter o carro em linha reta, e certamente a corrida deveria ter sido interrompida. Uma hora eu quase rodei na frente dos pits, como Prost. Tive sorte de conseguir ficar na pista".

Na hora que Prost rodou, Senna já estava a mais de 30 segundos de seus rivais. A direção de prova tentava ao máximo manter a prova por pelo menos 75% da duração, para distribuir a pontuação completa. De fato, ela durou apenas três voltas a menos que o normal, por atingir o limite de duas horas de duração.

Era apenas seu 17º GP, e Senna venceu a corrida com 1min02s978 de distância do segundo colocado, Alboreto, que terminou uma volta a frente de Tambay, completando o pódio, com de Angelis caindo para quarto.

Na transmissão brasileira, na Rede Globo, Galvão Bueno narrou assim os metros finais da prova: "Aí vem na nova estrela da Fórmula 1 brasileira. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano em uma equipe competitiva. Ele vem pela reta. Bandeirada para ele. Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal de 1985"

Após o final da prova, Galvão rasgou elogios ao brasileiro: "Apenas uma coisa se fala hoje no mundo da Fórmula 1: do talento fantástico, da incrível capacidade de conduzir um automóvel que tem este garoto. E você, no Brasil, é testemunha do nascimento deste novo grande ídolo deste esporte".

Enquanto Senna cruzava a linha de chegada, Mansell, que estava atrás do brasileiro, saiu da pista, indo para a grama.

"O carro estava deslizando demais - foi muito difícil de manter sob controle", disse Senna, que havia conquistado a primeira de suas 41 vitórias. "Vocês viram os carros deslizando por todos os lugares pela falta de aderência e muita potência. O único problema que tive com o carro foram os freios, mas, sob essas condições, isso era esperado".

"A partir do momento que você está próximo de alguém, você não consegue ver nada. As pessoas acham que eu não cometi nenhum erro, mas isso não é verdade. Não consigo lembrar quantas vezes eu saí da pista! De ter as quatro rodas na pista, totalmente fora de controle, mas consegui voltar para a pista".

"Todos diziam 'que controle fantástico do carro', mas eu dizia que era apenas sorte".

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault celebrates 1st position with Team Manager Peter Warr in parc ferme, portrait Photo by: Motorsport Images

Senna não conteve sua comemoração apenas para o carro, soltando seu cinto de segurança e levantando ambas as mãos no ar, e a imagem dele voltando para o parque fechado - parabenizado pelo pessoal da Lotus, incluindo Kenny Szymanski, mecânico da equipe, literalmente pulando de felicidade - uma das imagens clássicas do esporte.

A comemoração de Senna, porém, acabou saindo meio caro para o brasileiro. Por soltar o cinto de segurança, ele foi multado em 10 mil dólares.

Quando perguntado após a prova o que a primeira vitória significava para ele, Senna respondeu: "Significa que todos os anos de esforço que eu coloquei no automobilismo, desde que eu tinha quatro anos, estão me retornando algo bom".

Esse foi o primeiro Grand Chelem de Senna na F1. Isso significa que ele fez a pole, venceu, liderando todas as voltas, e fazendo a melhor volta da corrida. Foi o primeiro de quatro que o brasileiro conquistou na categoria, com os outros três entre 1989 e 1990.

Na ponta final de sua carreira da F1, muitos dizem que a vitória de Senna no GP da Europa de 1993 em Donington Park foi sua melhor performance. O próprio discorda: "De jeito nenhum! Ali eu tinha controle de tração".

"OK, eu não cometi nenhum erro em Donington, mas o carro era muito mais fácil de pilotar. Foi uma boa vitória, lógico, mas comparado com Estoril 85, não foi nada".

