Chefe da AlphaTauri revela o custo de cada corrida perdida na F1

Com a Fórmula 1 paralisada pela pandemia da Covid-19, as equipes estão enfrentando uma grande perda de renda, pela queda no dinheiro vindo dos direitos comerciais.

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, colocou seu departamento de contabilidade para tentar descobrir quanto que as corridas perdidas estão impactando a equipe italiana, e há uma perda séria para cada evento não realizado.

Falando para o Motorsport.com, Tost disse: "Os contratos são feitos de uma maneira que perdemos renda proporcionalmente a cada corrida não feita, porque o valor acordado vai sendo reduzido. Se não corrermos em um GP, o custo estimado é entre um milhão e meio e dois milhões de euros".

Tost acredita que o fechamento atual é possível no curto prazo, mas a situação pode se tornar dolorosa para as equipes se as corridas não retornarem no verão europeu.

"Se começarmos a correr em julho, sairemos apenas com ferimentos leves", explicou. "Se esse não for o caso, as coisas começarão a se tornar críticas. Se não tivermos nada no ano, será muito crítico. Se não tivermos nenhuma renda no ano, será um desastre econômico".

As equipes da F1 estão em conversas com a FIA e a Liberty para reduzir o teto orçamentário que será introduzido no próximo ano. Tost deixou claro que a plataforma financeira da F1 precisa mudar para que o esporte seja mais sustentável a longo prazo.

"Nesse momento, não podemos garantir que tudo seguirá normal", disse. "É impossível continuar gastando nesse nível. Um exemplo: ainda é necessário termos tantas pessoas trabalhando no túnel de vento como temos agora?"

Ele acrescentou: "Precisamos ver quantas corridas teremos, qual será a renda e como ficaremos com os patrocinadores. Eles vão ficar ou sair? Qual é a situação econômica? Só aí podemos falar do teto".

GALERIA: Os carros da AlphaTauri, ex-Toro Rosso, na Fórmula 1

Galeria Lista 2006: SRT1 1 / 16 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Pilotos: Vitantonio Liuzzi e Scott Speed 2007: SRT2 2 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Vitantonio Liuzzi, Scott Speed e Sebastian Vettel 2008: STR2B e STR3 3 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Bourdais e Sebastian Vettel 2009: SRT4 4 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Bourdais, Jaime Alguersuari e Sébastien Buemi 2010: STR5 5 / 16 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Sébastien Buemi e Jaime Alguersuari 2011: STR6 6 / 16 Foto de: XPB Images Pilotos: Sébastien Buemi e Jaime Alguersuari 2012: SRT7 7 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne 2013: STR8 8 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Jean-Éric Vergne 2014: SRT9 9 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Jean-Éric Vergne e Danill Kvyat 2015: STR10 10 / 16 Foto de: Carlos Herrera de los Santos Pilotos: Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. 2016: STR11 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. e Daniil Kvyat 2017: STR12 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Carlos Sainz Jr. e Brendon Hartley 2018: STR13 13 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos: Pierre Gasly e Brendon Hartley 2019: STR14 14 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Pierre Gasly, Alexander Albon e Daniil Kvyat 2020: AlphaTauri AT01 15 / 16 Foto de: AlphaTauri Pilotos: Pierre Gasly e Daniil Kvyat 2020: AlphaTauri AT01 16 / 16 Foto de: AlphaTauri Pilotos: Pierre Gasly e Daniil Kvyat

