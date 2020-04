Há exatos dez anos, um piloto brasileiro ocupava pela última vez a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Após uma corrida de recuperação e a combinação dos resultados de seus adversários, Felipe Massa saía de Sepang em primeiro lugar.

Em 04 de abril de 2010, era realizado o GP da Malásia, terceira etapa do campeonato, após Bahrein e Austrália. Felipe estava em sua volta à categoria naquele ano, após o acidente no GP da Hungria de 2009, e teve duas boas performances nas etapas inaugurais: segundo lugar no Bahrein e terceiro na Austrália.

Massa chegava na Malásia em segundo no campeonato, com 33 pontos, quatro a menos que seu novo companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, que havia vencido a corrida no Bahrein. Já Button, ganhador na Austrália, era o terceiro, dois pontos atrás do brasileiro.

No sábado, o treino classificatório foi marcado por um tempo imprevisível. Após um início molhado, os pilotos chegaram a trocar para pneus intermediários, mas uma nova tempestade atingiu a pista. Massa não teve um bom treino e caiu ainda no Q1, garantindo apenas a 21ª colocação de 24 pilotos, com um tempo 7s mais alto que o de Kubica, que terminou a primeira parte na frente.

A culpa para o tempo ruim de Massa foi da Ferrari, que segurou o brasileiro e Alonso nos boxes na esperança da situação da pista melhorar no final do Q1, mas o que aconteceu foi o oposto, com a volta da chuva. Alonso também caiu no Q1, largando em 19º. Entre eles, Lewis Hamilton, já que a McLaren havia feito a mesma aposta com o campeão.

A pole ficou com Mark Webber, mas Sebastian Vettel, que largou em terceiro, superou seu companheiro de equipe e Nico Rosberg nos primeiros metros e assumiu a liderança e ficaram assim até o final da prova. Para o alemão, seu terceiro lugar representou o primeiro pódio da Mercedes em sua volta à F1, logo na terceira prova.

Massa andou a corrida inteira na frente de Alonso e escalou o pelotão, conseguindo subir 14 posições na corrida para terminar em sétimo. Enquanto isso, nas voltas finais, Fernando Alonso, em nono, tentou ultrapassar Jenson Button, mas teve problemas com o motor e acabou abandonando.

Com a combinação de resultados, os seis pontos conquistados por Felipe foram suficientes para colocar o brasileiro na liderança pela primeira vez desde o GP da França de 2008. Massa tinha 39 pontos, dois a frente de Alonso e Vettel, com 37 cada e quatro a frente de Button e Rosberg.

Mas, após a Malásia, Felipe teve uma temporada irregular. Das 16 corridas seguintes, ele subiu ao pódio apenas mais três vezes, com o segundo lugar na Alemanha e terceiro na Itália e na Coreia do Sul. Com isso, terminou em sexto no Mundial, atrás das duplas da Red Bull e McLaren e mais de 100 pontos atrás de Alonso.

Felipe ainda permaneceu na Ferrari por mais três anos e, na temporada de 2014, fez a troca para a Williams, onde correu até o final de 2017.

GALERIA: 20 fatos sobre a carreira de Felipe Massa

Galeria Lista Massa conquistou seu primeiro ponto na F1 logo em sua segunda corrida no mundial, na Malásia em 2002. Um sexto posto. 1 / 20 Foto de: Sauber Petronas Em 2002, Massa foi ordenado a ceder posição para o parceiro Nick Heidfeld por duas vezes, no GP da Europa (onde não obedeceu) e no GP da Alemanha (quando acatou. Com clima ruim, ele saiu do time no fim do ano. 2 / 20 Foto de: Sauber Petronas Massa liderou uma corrida pela primeira vez no GP do Brasil de 2004, por duas voltas. 3 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation Conquistando um sexto lugar em sua despedida da Sauber na China em 2005 – naquela que foi a última corrida da Sauber após a entrada da BMW -, Felipe Massa ganhou de presente seu carro do chefe, Peter Sauber. 4 / 20 Foto de: XPB Images Ele conquistou 41 pódios na carreira. O primeiro foi no GP da Europa de 2006. 5 / 20 Foto de: XPB Images A 1ª vitória de Massa na F1 (Turquia/2006) foi possibilitada apenas devido a uma rodada de Vitantonio Liuzzi. Com um Safety Car, ele e Schumacher foram para o box ao mesmo tempo, com o alemão saindo em 3º, atrás de Alonso. A Ferrari não pôde inverter as posições. 6 / 20 Foto de: XPB Images De todas as 11 vitórias na F1, em nenhuma Felipe Massa saiu de uma posição pior que o segundo lugar no grid. 7 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2007, Massa dividiu o recorde de pole positions com Lewis Hamilton: seis para cada um. 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Massa ficou a um ponto do título de 2008, mas foi quem mais venceu provas na temporada: seis contra cinco do campeão, Lewis Hamilton. 9 / 20 Foto de: LAT Images Massa liderou o mundial por duas vezes na carreira, se tornando o único brasileiro a conseguir a façanha após Ayrton Senna. Foi após os GPs da França de 2008 e da Malásia de 2010. 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert O acidente mais sério de sua carreira foi no GP da Hungria de 2009, quando uma mola se desprendeu do carro de Rubens Barrichello e acertou sua cabeça. Massa só voltou a correr em 2010. 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images O polêmico GP da Alemanha de 2010 foi exatamente um ano depois do incidente na classificação para o GP da Hungria de 2009 (25 de julho). 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa não conseguiu chegar à frente do companheiro de Ferrari Fernando Alonso em uma corrida que ambos tivessem concluído entre os GPs da China de 2011 e da Índia de 2013 (52 provas). 13 / 20 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O brasileiro também ficou sem se classificar à frente do espanhol entre os GPs do Canadá de 2011 e Malásia 2013 (34 provas). 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa é o brasileiro que mais subiu ao pódio no GP do Brasil. Foram cinco vezes, duas como vencedor. 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sua última de 16 pole positions foi conquistada no GP da Áustria de 2014. Foi a única vez que um carro que não fosse Mercedes, Ferrari ou Red Bull largou em primeiro na era turbo-híbrida da F1. 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O último pódio de Massa (e também ultimo do Brasil na F1) foi no GP da Itália de 2015. 17 / 20 Foto de: Mercedes AMG Massa foi desclassificado em dois GPs: GP do Canadá 2007 (por sair do box com a luz vermelha acesa) e GP do Brasil 2015 (por seu pneu traseiro ultrapassar a temperatura limite durante a prova). 18 / 20 Foto de: XPB Images A última vez que Massa liderou uma corrida foi na Inglaterra, em 2015. Foi por 19 voltas. Ao todo ele liderou 936 voltas na carreira. 19 / 20 Foto de: XPB Images Mesmo com grande carreira na F1, Massa superou o companheiro de equipe ao final do ano apenas em 2005 (na Sauber, com Jacques Villeneuve), em 2008 (na Ferrari, com Kimi Raikkonen) e em 2017 (na Williams, com Lance Stroll). 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

