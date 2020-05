Neste momento, os pilotos da Fórmula 1 e demais categorias estão passando por um momento de "férias forçadas", devido à paralisação dos campeonatos pela pandemia da Covid-19. Enquanto alguns mal podem esperar para voltar a correr, outros, como o hexacampeão Lewis Hamilton, estão tentando aproveitar ao máximo esse momento.

Em entrevista feita à Mercedes nas redes sociais, Hamilton admitiu que, nos últimos anos, ele chegou a considerar fazer uma pausa em sua carreira na F1, mas que agora está tentando tirar o possível desse período "meio sabático" que ele recebeu.

Segundo o piloto, apesar de considerar esse ano sabático, ele acredita que sofreria muito em um eventual retorno.

"Eu sou geralmente uma pessoa muito quieta", disse Hamilton. "E eu gosto do tempo que tenho sozinho. Acho que é importante para todos termos um pouco disso. Eu sou viciado em trabalho e quando você entra nesse ritmo, indo de um negócio para outro, com os treinos no meio, é muito importante garantir um equilíbrio".

"Houve momentos nos últimos cinco anos que eu pensava comigo mesmo que seria bom para meu corpo e minha mente parar por um ano. Mas é impossível largar. Não acho que é uma coisa boa para um atleta em seu auge parar por um ano, e voltar".

"A tecnologia avança rapidamente, em um ritmo que você precisa ficar inteirado com o carro e o desenvolvimento - tirar um ano sabático é algo que não dá pra considerar. Mas aí recebemos uma fase meio sabática, que eu estou curtindo. Me sinto revigorado, e mais saudável. A dificuldade para todos é manter a mente sã".

Hamilton também disse que ele está usando a pausa para ficar o mais em forma possível, focando em suas "áreas de fraqueza", que ele não teria tempo para lidar normalmente.

"Ter esse tempo te dá mais chance para focar em áreas de fraqueza", disse. "Tem umas coisas tediosas, como os músculos da panturrilha, e fazer exercícios para isso, que são chatos. Glúteos também, mas são áreas importantes".

"Eu estou tentando chegar a um novo nível. Como que posso ficar mais em forma do que já estava? No início da temporada, eu estava me sentindo bem, foi uma pena não termos começado, mas tem sido um bom tempo para focar na melhoria de outras áreas".

"Precisamos olhar para os pontos positivos. Se você olhar para cima, o céu está mais limpo. As pessoas estão passando mais tempo com suas famílias, melhorando seus relacionamentos. Há muitas coisas boas que podem sair disso. Eu espero que nós possamos sair melhores dessa experiência. E espero que tudo passe logo".

