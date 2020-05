As equipes da Fórmula 1 estão se preparando para o impacto que a pandemia da Covid-19 terá na economia mundial e do esporte, com a categoria divulgando na semana passada que teve uma queda de 84% em sua renda durante o primeiro trimestre do ano. E a crise pode causar outro grande problema para o campeonato: uma possível saída das montadoras, similar à 2008.

Para Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, enquanto a F1 "deve se preocupar com todos do grid", ele teme que as montadoras podem preferir focar em seus negócios de carros de rua ao invés de manter os programas de F1 em funcionamento".

"O problema com as montadoras, não tanto na F1, mas em seus negócios regulares de desenvolvimento e venda de carros de rua, é que é um negócio muito intenso e caro", disse Szafnauer em entrevista à Sky Sports F1.

"Se elas estiverem em um momento do ciclo onde acabaram de investir bilhões e bilhões de dólares e agora estão esperando receber o investimento de volta na forma de vendas de carros e isso não acontece, isso pode ter um grande impacto na minha opinião".

"Se você é uma grande montadora, chega uma hora que vai se perguntar 'correr é o nosso ganha pão? Não, não é. É vender carros'. Então você acaba tomando decisões".

Szafnauer foi diretor de estratégia e planejamento de negócios da Honda na F1 antes da saída da montadora japonesa do esporte no final da temporada de 2008, motivado pela crise econômica. Ele sente que a recuperação de montadoras como a Honda após a recessão é prova de que as coisas irão melhorar após a pandemia.

"Eu lembro que a Honda esperou o máximo possível, porque eles não queriam abandonar a F1 e as corridas naquele momento", relembrou. "Mas, infelizmente, em 2008, a crise parecia não ter fim, e parecia que as vendas de carro não iriam melhorar. Foi nesse momento que eles optaram por abandonar".

"No final, as vendas voltaram a crescer, eles voltaram, e eu acho que o mesmo irá acontecer aqui. Vamos superar isso. Mas, nesse meio tempo, acho que é importante voltarmos a correr o mais rápido possível".

Galeria Lista 2008: VJM01 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella 2009: VJM02 2 / 13 Foto de: XPB Images Pilotos: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi 2010: VJM03 3 / 13 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Adrian Sutil e Vitantonio Liuzzi 2011: VJM04 4 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Paul di Resta 2012: VJM05 5 / 13 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta, Nico Hulkenberg 2013: VJM06 6 / 13 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta e Adrian Sutil 2014: VJM07 7 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2015: VJM08 / VJM08B 8 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2016: VJM09 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2017: VJM10 10 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon 2018: VJM11 11 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon / Force India entre os GPs da Austrália e Hungria e Racing Point Force India da Bélgica até o final do ano 2019: RP19 12 / 13 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Lance Stroll 2020: RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point Pilotos: Lance Stroll e Sergio Pérez

