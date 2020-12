O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton foi diagnosticado com Covid-19 na manhã desta terça-feira (01) e está fora do GP do Sakhir, prova que será disputada no anel externo do circuito do Bahrein. Em publicação nas redes sociais, o britânico afirmou estar "devastado" por perder a prova.

Hamilton teve três resultados negativos na semana passada, mas após acordar com sintomas leves na segunda, fez um novo exame, que resultou positivo. Agora ele está em isolamento seguindo as normas do Bahrein.

A Mercedes ainda não confirmou quem será seu substituto, afirmando que levará o tempo necessário antes de bater o martelo.

Essa será a primeira corrida que Hamilton perderá na F1 desde a sua estreia em 2007. Ele é também o terceiro piloto infectado pela Covid-19 no ano após Sergio Pérez e Lance Stroll.

Hamilton usou suas redes sociais para expressar sua tristeza por perder a corrida no Bahrein, mas agradeceu por ter apenas sintomas leves.

"Oi pessoal. Estou arrasado por não poder correr neste final de semana. Desde que a temporada começou, estou tomando todas as precauções possíveis e venho seguindo todas as normas independente de onde estou para me manter seguro".

"Infelizmente, mesmo após três resultados negativos na última semana, acordei ontem de manhã com sintomas leves e pedi outro teste, que resultou positivo. Imediatamente iniciei meu isolamento por dez dias".

"Estou arrasado por não poder correr neste fim de semana, mas minha prioridade é seguir todos os protocolos para proteger a todos. Me sinto sortudo por estar ok, apenas com sintomas leves e vou fazer o meu melhor para me manter em forma e saudável".

"Por favor, cuidem-se. Vocês nunca podem ser cuidadosos demais. São tempos preocupantes para todos e precisamos garantir que estamos cuidando uns dos outros. Fiquem positivos".

Como Hamilton foi infectado é uma informação que a Mercedes ainda não revelou, mas foi apurado que ele não fugiu dos rígidos protocolos que vem seguindo ao longo da temporada. Após o GP da Turquia, ele voltou para sua casa em Mônaco e, antes do GP do Bahrein, foi para Dubai.

Lá, ele passou algum tempo com sua família, sendo que todos haviam sido testados antes da viagem, além de fazer uma aparição em um evento. Ele foi de Dubai para o Bahrein e teve três resultados negativos antes do positivo que saiu nesta terça.

Ainda é incerto se Hamilton poderá voltar para o GP de Abu Dhabi, que será realizado na próxima semana. Ele precisa manter um isolamento de dez dias, ou seja, até a próxima quinta, tendo que entregar um resultado negativo para entrar no paddock a partir de sexta.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Os possíveis substitutos de Hamilton e detalhes de como Grosjean sobreviveu ao grave acidente

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?