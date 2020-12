Hamilton apresenta testes negativos e correrá GP de Abu Dhabi

Lewis Hamilton estará no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1. A FIA confirmou nesta quinta que o heptacampeão apresentou testes negativos feitos no Bahrein e em Abu Dhabi e, com isso, terá a chance de correr neste final de semana.

O piloto da Mercedes testou positivo para Covid-19 na segunda-feira antes do GP de Sakhir, sendo substituído por George Russell, mas a equipe sempre deixou claro que a prioridade para Abu Dhabi era de Hamilton e que faria tudo que estivesse a seu alcance para tê-lo no carro pelo menos no sábado, prazo máximo para um piloto ingressar em uma etapa.

No início da semana, Hamilton quebrou um período de dias de silêncio nas redes sociais anunciando que estava se sentindo bem melhor após sofrer com alguns sintomas da Covid e que já estava se preparando para correr a etapa final da temporada 2020.

Após o resultado negativo no Bahrein, Hamilton apresentou outro teste negativo já em Abu Dhabi, seguindo as normas sanitárias dos Emirados Árabes e o protocolo de Covid da FIA. Com isso, o heptacampeão volta a guiar sua Mercedes já amanhã no primeiro treino livre.

"A FIA, a Fórmula 1 e a Mercedes confirmam que Lewis Hamilton apresentou um resultado negativo em seu teste de Covid. Ele completou sua quarentena no Bahrein e está livre para sair do país segundo o regulamento sanitário local".

"Lewis já chegou em Abu Dhabi após confirmação das autoridades de que poderia fazer isso e, após a quarentena recebeu mais um resultado negativo".

"Os protocolos de Covid-19 seguem em vigor. Ele precisa apresentar um resultado negativo em um teste pré-evento para acessar o paddock da Fórmula 1 como determinado no Apêndice S do Código Desportivo Internacional e outro teste negativo com menos de 24 horas da entrada é obrigatório. Lewis, tendo testado negativo no Bahrein e em Abu Dhabi terá permissão para adentrar ao paddock".

Até aqui, Russell vinha participando do final de semana como piloto da Mercedes, enquanto Jack Aitken segue substituindo o britânico na Williams assim como na etapa anterior. Nesta quinta (10), ambos participaram da coletiva de imprensa, onde Aitken falou sobre como é estar no "limbo", sem saber se guiará nos próximos dias.

"Não sabemos ainda. Tudo depende da Mercedes e, obviamente, da recuperação de Lewis. Estou esperando uma confirmação. Obviamente, adoraria estar de volta ao carro porque acredito que dei bons passos adiante e, neste fim de semana, poderia ser ainda mais forte. Mas só vou esperar para ver o que acontecerá".

Já Russell disse que as preparações para o final de semana com a Mercedes seguem normais, apesar de seguir aguardando o resultado de Hamilton

"Ainda não tenho certeza, para ser honesto. Estamos esperando os resultados de Lewis. No momento, estamos seguindo como planejado. E se Lewis tiver um resultado negativo, ele voltará ao carro".

"Eu cheguei nesta manhã para trabalhar com os engenheiros e Bono, tratando tudo como se fosse correr pela Mercedes no final de semana".

