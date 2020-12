Em menos de 24 horas, os pilotos da Fórmula 1 irão para a pista de Abu Dhabi pela primeira vez, para o TL1 da última etapa da temporada 2020. E mesmo com o pouco tempo disponível, a situação de Lewis Hamilton segue reverberando dentro e fora da Mercedes. Na Williams, Jack Aitken, que substituiu George Russell no GP de Sakhir, ainda não sabe se estará no carro neste fim de semana.

O britânico fez sua estreia pela F1, enquanto Russell foi convocado pela Mercedes para substituir Hamilton. E com a equipe alemã esperando até o último minuto possível para tentar ter o heptacampeão no carro novamente, a situação de Russell e de Aitken segue em aberto.

Apesar de estar presente na coletiva de pilotos desta quinta em Abu Dhabi como piloto da Williams, Aitken disse que ainda não há uma decisão concreta.

"Não sabemos ainda. Tudo depende da Mercedes e, obviamente, da recuperação de Lewis. Estou esperando uma confirmação".

"Obviamente, adoraria estar de volta ao carro porque acredito que dei bons passos adiante e, neste fim de semana, poderia ser ainda mais forte. Mas só vou esperar para ver o que acontecerá".

Aitken entregou uma boa exibição no Sakhir, apesar de uma rodada na segunda metade da prova que levou ao acionamento do safety car. E após seu primeiro GP, Aitken disse que se sairá bem melhor se tiver a chance de correr em Abu Dhabi.

"Considero que estou mais acostumado com o carro e, tendo passado por tudo uma primeira vez, é mais fácil focar em extrair aquela performance extra de mim e do carro. Tudo depende de construir experiência e confiança. Mas estamos em uma posição melhor que há uma semana".

"Não é o circuito mais forte para nós no ano, mas não significa que não podemos contar com a sorte".

Perguntado se era estranho estar no limbo, ele disse: "Não é tão estranho. Ficarei desapontado se não puder correr depois de toda preparação mas, no final das contas, preciso ficar sempre o mais preparado possível".

"Estou usando esses dias para ficar pronto. Se tiver a chance, estarei em uma boa posição".

