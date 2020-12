A Fórmula 1 encerra a temporada 2020 neste final de semana em Yas Marina, uma pista que não é favorável à Ferrari, especialmente em meio à crise atual. Mesmo assim, Charles Leclerc afirmou que quer terminar o ano com um resultado positivo, para celebrar a despedida de Sebastian Vettel, como um momento especial para ambos.

Mas o monegasco já começa o final de semana do GP de Abu Dhabi ciente de um revés: uma punição de três posições no grid por conta do contato causado com Sergio Pérez no GP de Sakhir.

“Chegamos à última corrida de uma temporada bastante difícil. A pista de Abu Dhabi oferece um primeiro setor interessante, enquanto as seções centrais e finais são um pouco menos divertidas”, disse Leclerc.

“Esta pista nunca foi muito amigável para a Ferrari, embora eu tenha conseguido chegar ao pódio no ano passado".

Leclerc, inclusive, sabe que o desafio será complicado para os carros da equipe italiana. “Nesta ocasião, conseguir um bom resultado será um desafio particularmente exigente porque terei de cumprir três posições de penalidade no grid devido ao acidente na primeira volta do GP de Sakhir”, explica o monegasco.

“Pela minha parte, no entanto, quero muito terminar a temporada com um desempenho convincente, por isso tentarei preparar o encontro da melhor forma possível, estudando todas as estratégias à nossa disposição com os engenheiros”, completou.

Abu Dhabi terá um valor particular com a despedida de Vettel da equipe de Maranello: uma era está terminando. Leclerc acredita que um bom resultado de ambos em Yas Marina seria importante para honrar um piloto tão importante para a Ferrari como Vettel foi.

“É também o último GP de Seb com a equipe e, portanto, é um pouco como o fim de uma era”, afirma Leclerc.

“Seria ótimo para nós dois fazermos uma boa corrida para comemorar este momento especial. Ele foi um piloto muito importante na história da Ferrari, ele merece uma conclusão no auge de sua carreira na equipe”.

