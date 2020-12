Pérez revela que recebeu parabéns de Marko por vitória em Sakhir

Sergio Pérez disse que o consultor da Red Bull, Helmut Marko, estava os nomes da Fórmula 1 que lhe enviaram uma mensagem de parabéns após sua vitória no GP de Sakhir. Tendo sido dispensado pela Racing Point, Pérez ainda está esperando por uma decisão: se a Red Bull vai manter Alex Albon em 2021 ou dar-lhe o assento.

A gestão da Red Bull deixou claro há algum tempo que esperaria até depois da corrida final em Abu Dhabi, a fim de dar a Albon a oportunidade máxima de se provar. Pérez insiste que não tem pressa. "Recebi mensagens de parabéns da maioria dos chefes de equipe na F1, incluindo Helmut, então foi bom ter isso", disse ele em Abu Dhabi na quinta-feira.

“E em relação a qualquer decisão, acho que o que eles dizem publicamente é correto. Eles vão tomar uma decisão em algum momento depois do final de semana. Então, não sei quando será essa decisão. Portanto, não há mais muita pressa”.

"É o fim do ano e é onde estamos. Então esperamos tanto que agora uma ou duas semanas a mais para saber nossa decisão, não muda muito”.

Pérez, inclusive, minimizou o impacto da vitória no GP do Sakhir em seu futuro, apontando para sua consistência ao longo dos anos. "Acredito piamente que na F1 uma corrida realmente não muda sua vida", disse ele.

“O que tenho mostrado nos últimos 10 anos, fim de semana após fim de semana, ano após ano, sempre tendo altos e baixos, mas sempre chegando a um final de ano com bons resultados”.

“E este ano, especialmente, vocês viram, meu ano tem sido muito, muito alto e baixo, perdendo duas corridas com a COVID em um campeonato tão curto”.

“E faltou motor, quando tínhamos o pódio no bolso [no Bahrein]. Tantas oportunidades perdidas, e ainda estamos em quarto lugar no campeonato de pilotos”.

“Então tem sido um ano muito, muito forte, mas também muito crédito para a equipe, porque eles me deram um carro este ano, o que eu posso mostrar do que sou capaz, então é algo muito especial”.

Questionado se agora poderia deixar o esporte com a cabeça erguida depois de vencer uma corrida, ele disse: "Tudo o que posso dizer é que estou em grande paz comigo mesmo. Não estou totalmente no controle do meu futuro no momento. E é algo que te incomoda, obviamente, acho que qualquer ser humano nesta posição, vai ter um pouco de dificuldade”.

“Mas como não está nas minhas mãos, dada a vitória, senti que aproveitei ao máximo as minhas oportunidades”.

“Então, se eu tenho uma vaga para o próximo ano, é ótimo. Mas se não, estou disposto a voltar em 2022. Acredito que estou no auge da minha carreira e os melhores anos estão à minha frente. Então, mesmo perdendo um ano, no próximo ano, estou determinado o suficiente para voltar para '22”.

“Então, se eu tiver que tirar um ano de folga, farei isso. Mas estou mais determinado do que nunca a voltar. E acho que a vitória me deu um pouco de paz para mim, mas também muito mais fome. Eu quero mais no esporte”.

"E depois de fazer o primeiro, você sabe que pode fazer de novo. E eu quero fazer muito mais vezes de novo”.

