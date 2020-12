Max Verstappen espera que a Red Bull esteja em uma posição muito mais forte no próximo ano, com ambos os carros potencialmente capazes de lutarem contra a equipe campeã mundial.

O valor de um segundo carro forte foi visto em Abu Dhabi, onde Alex Albon ficou perto o suficiente para limitar as opções de estratégia dos dois pilotos da Mercedes, com Verstappen vencendo a corrida.

Embora não tenha especificado o ano, Hamilton se lembrou da temporada de 2008, quando acabou vencendo o campeonato mundial, mas seu colega de equipe na McLaren, Heikki Kovalainen, raramente foi capaz de apoiar sua batalha contra os pilotos da Ferrari.

"Com todo o respeito por Alex, nas corridas que fizemos, fui eu e Valtteri [Bottas] contra Max", disse Hamilton.

“Agora eu estive na posição que Max está, onde uma vez, particularmente quando eu estava na McLaren, onde eu estava no carro da frente e o segundo carro não estava na disputa.”

“Então, quando estávamos lutando contra a Ferrari, eles podiam realmente mudar a estratégia e tornar tudo mais difícil para nós.”

"Então, acho que isso naturalmente torna a Red Bull mais forte, principalmente com o desempenho de Sergio. Acho que Sergio guiou incrivelmente bem este ano e realmente mereceu um assento. Fiquei muito feliz em saber que ele foi contratado por uma das equipes principais.”

“Acho que vai ser uma batalha emocionante vê-lo enfrentar Max. E isso vai tornar as coisas muito mais difíceis para nós como uma equipe.”

“Então vamos ter que realmente melhorar o nosso jogo, porque essa vai ser uma batalha que não víamos há algum tempo, em termos de ter os dois pilotos lá lutando contra nós.”

"Mas nós apreciamos isso como uma equipe, é para isso que trabalhamos. Amamos o desafio e isso o tornará muito mais emocionante."

O companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, também ficou satisfeito ao ver o mexicano conseguir uma vaga.

"Estou definitivamente muito feliz por Sergio, acho que ele merece um lugar na F1. E agora ele está em uma das melhores equipes. Isso é uma boa notícia.”

"E tenho a sensação de que a competição com a Red Bull será talvez um pouco mais difícil, mas é apenas especulação neste momento. Então, acho que veremos no próximo ano. Mas sim, deverá ser interessante."

