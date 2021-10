Hamilton compara Verstappen a Alonso na F1: "Nunca desiste"; veja

Heptacampeão da Fórmula 1 e candidato ao título da temporada 2021, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, falou sobre o rival Max Verstappen, jovem holandês da Red Bull que concorre à taça deste ano contra o veterano da categoria.

Após vencer seu 100º GP na F1 na Rússia no último fim de semana, Hamilton falou à ESPN sobre a rivalidade com Verstappen e deu mais detalhes sobre a intensa disputada, marcada principalmente por acidentes nos GPs de Grã-Bretanha e Itália.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

“Sim, eu tive que sair de certos cenários com Max porque, do contrário, iríamos bater. Eu realmente espero que isso dê certo no final do ano, mas obviamente você só precisa encontrar o equilíbrio certo. Isso é realmente o que estou tentando fazer", disse Lewis.

“Max não é o primeiro a me desafiar. Sempre tive um ‘alvo nas minhas costas’. Sempre estive na frente desde que era jovem. Tive o número um em meu carro por muitos anos, mesmo antes de entrar na F1”, seguiu.

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Alpine

O inglês, aliás, 'comparou' Verstappen ao espanhol Fernando Alonso. Hoje, o bicampeão (2005 e 2006) corre na Alpine, mas foi o primeiro companheiro de Hamilton na F1, em 2007, na McLaren. “Alonso nunca desiste", destacou o heptacampeão.

"Já competi contra pilotos que pilotam assim. Alguns são mais espertos do que outros e sabem que haverão outros momentos. É uma maratona, não um sprint. Alguns pilotos são capazes de controlar isso e outros não”, completou Hamilton.

F1 - Muito além do “CALA A BOCA!”: Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: