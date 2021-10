Piloto da Red Bull na Fórmula 1, o mexicano Sergio Pérez venceu um processo judicial e receberá uma grande quantia do governo de seu país, de acordo com informações do FormulaPassion.it.

Segundo a publicação, os valores chegam na casa dos 2,8 milhões de dólares, por volta de 15 milhões de reais. A batalha jurídica começou em 2019, quando a empresa de terceirização MGI Asistencia Integral passou a ser propriedade da petrolífera Pemex, uma estatal mexicana.

A MGI Asistencia Integral era patrocinadora de Pérez, mas, quando a empresa passou a ser do Estado do México, a relação de patrocínio foi encerrada. Entretanto, havia um contrato de vários anos entre Pérez e empresa.

A Pemex argumentou que tinha outras prioridades de gastos, de modo que Pérez acionou a Justiça. O atual piloto da Red Bull, que na época corria pela Racing Point, foi considerado vencedor da causa.

Assim, o competidor mexicano de 31 anos vai receber uma indenização na casa dos US$ 2,8 milhões. Além disso, há um pagamento de juros, que será determinado pelo juiz posteriormente.

F1 - Muito além do “CALA A BOCA!”: Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: