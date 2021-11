A Fórmula 1 tem altas expectativas sobre a nova geração de carros que chegará em 2022. Com a volta do efeito solo e uma menor dependência aerodinâmica, a expectativa é que isso permita que os pilotos possam andar mais próximos uns dos outros, fomentando as ultrapassagens. E o heptacampeão Lewis Hamilton segue o discurso da categoria, apostando alto na nova era que começa no próximo ano.

No Brasil para o GP de São Paulo deste fim de semana, o britânico participou de uma coletiva com jornalistas na última quarta (10) onde falou sobre a disputa com Max Verstappen pelo título de 2021, a importância de se falar sobre inclusão e diversidade no esporte, além do que esperar para as próximas temporadas.

Questionado sobre o que esperar para 2022, Hamilton destacou os dois pontos principais do novo carro, deixando claro que sua expectativa é que o nível das corridas melhore muito.

“Do ponto de vista dos pilotos, tivemos muita sorte, porque a F1 nos mostrou o carro, esse design, há dois anos. Algo que os pilotos reclamam muito é a aderência, que precisamos de mais aderência nos pneus”.

“E outra questão é quando você está acompanhando um carro, porque há uma turbulência muito forte de quem está à frente, das forças que incidem. Então eles desenvolveram esse carro para que você possa acompanhar os outros com mais facilidade, sem perder tanto downforce. Por isso espero que as corridas sejam as melhores que a F1 já viu”.

O heptacampeão falou ainda sobre a situação da Mercedes, que deixou de lado o desenvolvimento do W12 no meio do ano para focar no novo carro.

“O nosso carro está sendo desenvolvido neste momento, e a equipe está fazendo o seu melhor para garantir que a eficiência, para garantir que o carro seja melhor, não apenas do ponto de vista do motor, mas também queremos usar mais biocombustíveis a partir do ano que vem”.

Um grande desafio para as equipes é como equilibrar a manutenção da temporada 2021, com batalhas importantes na pista, com o desenvolvimento do novo carro que, por ser tão diferente, exige mais dedicação que o normal.

Para a Mercedes, isso ganha ainda mais destaque, devido à forte batalha com a Red Bull pelos títulos. Segundo Hamilton, o trabalho nos bastidores não é nada fácil.

“É algo que as pessoas não veem porque não há câmeras filmando. Mas eu posso dizer que há um trabalho muito duro sendo feito nos bastidores, não apenas nessa temporada, mas em todas. Você sempre recebe atualizações do carro novo, é preciso focar nesse desenvolvimento”.

“O time está dando o seu melhor, fazendo várias discussões, trabalhando em atualizações para o carro desta temporada, mas também o desenvolvimento do carro do ano que vem. Mas temos uma organização fantástica e acho que tomamos decisões sensatas. Mas não é algo fácil, para nenhuma equipe. Mas eu consigo focar no meu trabalho porque sei que há grandes mentes nisso”.

