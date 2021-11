Fernando Alonso está na reta final da primeira temporada de seu retorno à Fórmula 1. Tendo ficado dois anos fora, o espanhol viveu um ano de altos e baixos, mas agora parece ter se encontrado com o carro da Alpine. E com os planos da equipe francesa de lutar por vitórias ainda relativamente distante, o bicampeão diz que não ficará triste se aposentar da categoria sem novos triunfos.

Correndo pela McLaren, Alonso deu adeus à categoria no final de 2018 com a promessa de voltar em um futuro próximo, o que foi concretizado ainda em 2020. Com a saída de Daniel Ricciardo da Renault confirmada para o final do ano passado, a equipe francesa, que passaria a se chamar Alpine, rapidamente confirmou o retorno do espanhol.

Nesse meio tempo, Alonso realizou o sonho de correr em diversas provas e categorias do esporte a motor, conquistando o título mundial do WEC, vencendo as 24 Horas de Le Mans duas vezes, estreou no Dakar, além de mais uma participação nas 500 Milhas de Indianápolis.

Mas de volta à F1, Alonso sempre tratou de deixar claro que não queria ser apenas mais um, buscando lutar por pódios, vitórias e, quem sabe, o tão sonhado tricampeonato, que escapou de suas mãos em 2010 e 2012.

Só que sua equipe, a Alpine, se encontra estagnada na quinta posição do Mundial de Construtores pelo terceiro ano seguido e o CEO da marca, Laurent Rossi, revelou recentemente um plano de 100 corridas para colocar a equipe novamente no topo da F1, mirando para as temporadas de 2024 ou 2025, o que poderia ser tarde demais para Alonso.

Em coletiva organizada pela Renault Brasil pré-GP de São Paulo, Alonso foi questionado pelo Motorsport.com se a possibilidade de sair da F1 antes da Alpine chegar ao topo da categoria é algo que o deixaria triste.

“Não sei. É obviamente difícil de prever o que estarei fazendo em 20204, 2025. Minha intenção, ou minha ideia, é de seguir correndo por mais alguns anos, mas não sei se 2024, 2025 entra nisso, mas veremos o futuro”.

Mas Alonso ainda mantém viva a esperança de que é possível ter a Alpine em melhor forma na chegada na nova era da categoria, em 2022.

“E, obviamente, não há garantias de que você pode determinar um prazo para vencer na F1. Com sorte, queremos fazer isso um pouco mais rápido, tentando sermos competitivos já no próximo ano. Com o novo regulamento, tudo pode acontecer. Não acho que exista uma expectativa clara para isso, e espero que possamos ser uma boa surpresa em 2022”.

E tristeza não é uma palavra que existe no vocabulário de Alonso ao pensar na possibilidade de sair novamente da categoria sem vencer.

“E se eu sair da F1 sem vencer, me sentirei muito feliz e muito orgulhoso, sempre. Tive muita sorte e me sinto privilegiado por ter a oportunidade de conquistar dois títulos, vencer GPs, conquistar o título do WEC, triunfar duas vezes em Le Mans... Há muitas coisas que me fazem sentir orgulho e, se não tiver a oportunidade de vencer novamente na F1, não ficarei triste, me sentirei privilegiado”.

