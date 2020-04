Hexacampeão da Fórmula 1 e piloto da Mercedes desde a temporada 2013, Lewis Hamilton rasgou elogios ao chefe da equipe, Toto Wolff. "Acho que ele é diferente dos chefes que, em sua maioria, estão com a mente fechada para várias coisas", disse o britânico à Sky Sports.

"Acho que ninguém me permitiria, por exemplo, fazer as coisas que faço", destacou Hamilton, cada vez mais envolvido com ações pouco relacionadas ao mundo do automobilismo, como desfiles de moda e documentários sobre veganismo.

“Isso ajudou a nos elevar. Somos mais coloridos. Éramos um time preto e branco, agora temos cores em nossas camisetas, o que não era estilo da Mercedes. Estamos nos tornando uma marca mais flexível e atraente, e acho que isso tem sido bom", completou o piloto.

GALERIA: Relembre todos os carros da história da Mercedes na Fórmula 1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

