Há algum tempo, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, está buscando lidar com a quantidade de palavrões que são usadas pelos pilotos em suas conversas com os pilotos durante as etapas. Dessa vez, foi Lewis Hamilton que deu sua opinião sobre o assunto que afeta todo o mundo da Fórmula 1.

Em sua fala, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, defendeu que a situação afeta a imagem da categoria, mas comparou a maneira como os pilotos agem com o comportamento de rappers, que introduzem uma série de palavrões em suas músicas.

"Temos que diferenciar nosso esporte, o automobilismo, da música rap", disse Ben Sulayem. "Não somos rappers, você sabe. Eles dizem a palavra com 'F' quantas vezes por minuto? Não fazemos parte disso. Eles são eles e nós somos [nós]".

No entanto, Hamilton não teve uma reação muito favorável com a comparação, mas concorda que algumas sanções precisam ser aplicadas, visando controlar a quantidade de palavrões que são transmitidas ao longo das etapas.

"Eu acho que há uma divisão no que foi dito hoje", começou explicando. "Por um lado, quando eu tinha 22 anos, eu não pensava muito e as minhas emoções estavam espalhadas e eu simplesmente falava o que vinha na minha cabeça, eu simplesmente esqueci quantas pessoas estavam me ouvindo e quantas crianças estavam me ouvindo".

"Eu tenho certeza que, se tivermos punições, então as pessoas irão parar. Não sei se isso é necessário, mas aqui isso acontece muito".

No entanto, o piloto ficou incomodado com a comparação e trouxe sua visão sobre a situação, dizendo que a escolha de palavras pode ser vista como estereotipada e com "elementos raciais".

"A segunda parte é a forma como ele falou, eu não gostei da maneira como ele se expressou. Dizer que os rappers são estereotipados e se você pensar bem, a maioria dos rappers são negros, então isso meio que aponta para dizer que não somos como eles. Acho que essa é a escolha errada de palavras".

"Há um elemento racial aí. Mas concordo que acho precisa limpar um pouco, mas também é bom ter alguma emoção".

Hamilton também concorda com pilotos como Lando Norris e Max Verstappen, que o controle é difícil em pista, uma vez que todos estão sob muita pressão e alcançando velocidades que não permitem muita análise além da segurança e desempenho do carro.

Em sua fala, o heptacampeão mundial explicou a maneira como ele lida com essa questão e como faz para se lembrar de manter o uso de palavrões sem no mínimo em seus rádios.

"Sim, não somos robôs e para mim a maneira como eu controlo isso é só porque há mais de 2.000 pessoas trabalhando para que eu faça isso".

Além disso, Lewis se preocupa com as pessoas que o acompanham de casa ou nas arquibancadas, principalmente as crianças, que é um grande ponto abordado por Ben Sulayem.

"Tenho muitos seguidores de todas as idades, mas não é sobre mim e embora esteja tendo essa experiência no caminho certo, o que faço e o que digo afeta todas aquelas pessoas que estão sacrificando o tempo com suas famílias e dando absolutamente tudo por mim ter esta posição privilegiada e oportunidade. Então acho que é só entender isso e colocar a agressão em outro lugar".

