Em um ano em que a luta na frente do grid da Fórmula 1 se fechou talvez como nunca antes, a escala da vantagem da McLaren em Singapura foi algo que chamou a atenção.

Na verdade, apenas sete dias depois de Baku, onde Oscar Piastri teve que lutar com tudo de si contra Charles Leclerc por uma vitória decidida apenas na penúltima volta, o cenário em Singapura não poderia ter sido mais diferente.

Lando Norris estava em outro patamar nos treinos classificatórios, manteve uma liderança confortável na largada e depois, nas palavras de Christian Horner, começou a "tirar onda" quando aumentou seu ritmo para chegar a quase 25 segundos de vantagem sobre Max Verstappen antes dos pitstops.

Considerando que a McLaren não trouxe quase nenhuma atualização para Singapura, exceto uma asa dianteira revisada, a reviravolta em apenas sete dias não parece ter uma explicação óbvia. Mas a chave para entender o que aconteceu é que os principais concorrentes da F1 têm seus pontos fortes e fracos, dependendo dos níveis de downforce usados em cada fim de semana e do tipo de pista.

Sabemos que a Mercedes é melhor em pistas de alta velocidade (especialmente se estiver frio) e mais fraca em locais mais quentes e de baixa velocidade, onde a tração é importante. A Ferrari tem uma boa velocidade máxima e adora curvas curtas e lentas, enquanto a Red Bull provavelmente continua sendo a rainha em termos de eficiência aerodinâmica geral de baixo arrasto e alta velocidade.

Mas o que Singapura provou, especialmente depois do que vimos em Zandvoort, é que a McLaren está bem à frente de todos quando se trata de circuitos com downforce máximo.

O carro de Lando Norris, McLaren MCL38, 1ª posição, no Parc Ferme Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Para o chefe da McLaren, Andrea Stella, o ponto forte do desempenho em Singapura foi sobre o desempenho do MCL38 nos níveis de downforce exigidos pelo circuito de Marina Bay - que estão no extremo oposto do espectro de Baku, que exige baixos níveis de arrasto aerodinâmico.

"Acho que se olharmos para as corridas anteriores, com esse alto nível de downforce, parecemos ser muito competitivos", disse ele quando perguntado sobre o motivo de Norris ter sido tão rápido em Singapura. "Portanto, acho que isso pode ter mais a ver com o nível de downforce do que com o fato de que podemos estar nos esforçando para tirar cada vez mais proveito do carro".

Uma pesquisa sobre esta temporada certamente sugere que, quando os níveis de downforce estão no máximo e o arrasto não é realmente um fator, a McLaren se sobressai. Stella acrescentou: "Acho que o carro tem se mostrado forte nessa configuração. Eu sempre cito os exemplos da Hungria e de Zandvoort, mesmo a Hungria tendo sido uma vitória relativamente dominante, como Zandvoort e esta".

"Portanto, acho que, no momento, é mais do que apenas o carro nessa configuração, acho que ele tem a melhor eficiência aerodinâmica em todo o grid. "Em baixa resistência, acho que a eficiência da Ferrari e da Red Bull é muito mais comparável à do nosso carro".

"Sabemos, com certeza, que estamos muito melhores nesse nível de downforce do que no que em downforce mais baixo, embora eu já tenha dito, depois de corridas como Spa e Monza, que definitivamente demos um passo à frente em termos de retenção de downforce quando reduzimos o nível de arrasto".

Há também outro elemento que pode estar vindo à tona, que é o fato de a McLaren ter começado a se acostumar a vencer novamente, de modo que sua execução de corridas quando está na frente é muito mais correta.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posição, Zak Brown, CEO da McLaren Racing, e a equipe da McLaren comemoram no Parc Ferme Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Em vez de o impulso para a vitória ser uma experiência nova, a equipe tem um controle muito melhor sobre como lidar com as corridas para garantir que maximize suas oportunidades.

"Definitivamente, quanto mais você corre na frente, mais se familiariza, não apenas com a situação, mas também com a forma com que a equipe deve ter", continuou Stella. "Temos discutido se devemos ajustar nossa programação de fim de semana porque precisamos ter muito mais conversas, mesmo com os pilotos, em termos de competição interna, algo que no passado não fazia parte das corridas".

"Da mesma forma, do ponto de vista estratégico, jogar com estratégias defensivas, nas quais você não precisa ser o primeiro a puxar o gatilho, você simplesmente espera o carro em 2º ir embora e, então, cobre a manobra. Esses são cenários com os quais não estávamos muito familiarizados, mas agora estamos nos familiarizando. Portanto, acho que é justo dizer que há um desenvolvimento do qual a equipe faz parte, não apenas os pilotos".

RETA FINAL: As últimas sobre Bortoleto, a matemática de Norris contra Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!