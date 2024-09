O GP de Singapura sempre foi marcado por ser um lugar muito quente e úmido, que exige demais dos pilotos e suas saúdes. No entanto, no domingo (22), a dupla da Mercedes sofreu muito com o clima e George Russell e Lewis Hamilton não conseguiram participar das coletivas de imprensa da Fórmula 1 porque estavam "superaquecidos", como explicou Toto Wolff.

A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, aceitou o pedido da Mercedes para que seus dois pilotos não se apresentassem aos compromissos após a etapa depois de uma corrida com 62 voltas sem a presença de um safety car no traçado de Marina Bay.

A ausência do safety car fez com que os pilotos não tivessem um descanso na corrida difícil em condições extremamente quente e úmida, tendo Russell descrito seu cockpit como uma "sauna" no rádio.

Ao comentar sobre a saúde de seus pilotos, Wolff explicou que os dois foram direcionados para banho de gelo logo depois da corrida, para lidar com o calor extremo.

"Os dois estavam sofrendo de superaquecimento, mas agora estão bem. Eles se colocaram em banheiras de gelo e acho que isso ajudou um pouco".

Hamilton terminou em sexto a partir do terceiro lugar no grid, com um jogo de pneus macios em sua primeira sessão, o que foi um obstáculo para sua corrida. Russell terminou em quarto, embora com mais de um minuto a menos que o vencedor da corrida, Lando Norris.

Reconhecendo que a Mercedes "leu a corrida de forma errada", Wolff explicou o raciocínio por trás da decisão de dar a largada com Hamilton calçando macios - um composto usado apenas por Daniel Ricciardo no início da corrida.

Lewis Hamilton, da Mercedes-AMG F1 Team, fala com a imprensa na cabine de imprensa Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tomamos uma decisão com base nas corridas históricas de Singapura, onde é basicamente uma procissão, como em Mônaco, e que o pneu macio daria a ele uma oportunidade na largada".

"Essa era praticamente a única oportunidade de ultrapassagem. Essa foi a decisão errada que todos nós tomamos juntos".

"Parecia ser uma boa compensação, mas com a desvantagem dos pneus traseiros que tínhamos, só havia um caminho e era para trás. Portanto, havia uma lógica por trás disso, mas obviamente foi contrário ao que deveríamos ter decidido, mas isso não esconde o fato de que o carro é muito lento".

Importante lembrar que reclamações sobre a lentidão do carro não são novidades na Mercedes. Hamilton e Russell já comentaram em diferentes ocasiões que os desafiantes não têm ritmo o suficiente para brigar por boas posições.

"Foi uma noite realmente dolorosa. Não se trata de quando você olha para as posições, quarto e sexto, isso não é bom, especialmente quando você está começando em terceiro e quarto".

"O carro... no momento, temos dificuldades em pistas quentes e difíceis de tracionar - aqui e em Baku. Mas isso não é desculpa. No momento, não é o que esperamos de nós mesmos, porque se o carro mais rápido está um minuto atrás do líder, é difícil de aceitar".

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!