Piloto britânico da Mercedes, Lewis Hamilton liderava o treino classificatório para o GP de 70º aniversário da Fórmula 1 até os últimos momentos, mas foi superado pelo companheiro finlandês Valtteri Bottas e não conseguiu dar o troco, perdendo a pole position.

Após a classificação para a segunda corrida consecutiva da F1 2020 em Silverstone, na Inglaterra, o piloto da casa falou sobre a 'derrota' e destacou o trabalho de Bottas, que o superou por apenas 0s063 na Grã-Bretanha.

“Valtteri fez um ótimo trabalho e merece a pole, mas não encontrei uma volta perfeita”, afirmou o hexacampeão mundial, que lidera a atual temporada com 30 pontos de vantagem para o companheiro de equipe.

Hamilton também foi questionado sobre a preocupação com os pneus para o GP dos 70 Anos da F1. No fim de semana passado, tanto ele quanto Bottas tiveram furos em suas borrachas no final do GP da Grã-Bretanha.

“Não acredito que muitas equipes vão conseguir fazer apenas uma parada amanhã, então vamos ver como as coisas se desenrolam”, completou o britânico, que largará de compostos médios. Max Verstappen, holandês da Red Bull, larga em quarto com gomas duras.

Bottas crava Hamilton, Hulk brilha em 3º, Max tem carta na manga e Vettel decepiona