O chefe da Mercedes, Toto Wolff, confia em Lewis Hamilton para continuar atuando de maneira profissional, apesar das adversidades em sua última temporada de Fórmula 1 com a equipe.

O desempenho da Mercedes tem variado desde a introdução dos novos regulamentos de efeito solo na F1, há dois anos, e a temporada de 2024 exemplificou esse problema até agora.

Hamilton classificou seu W15 como “um carro incrível” após os dois primeiros GPs de 2024, antes de admitir ser “o menos confiante de todos os tempos” nesta máquina após os treinos livres do GP da Austrália. Ele então teve sua “melhor” sensação do ano na sexta-feira no Japão e alcançou o segundo lugar na sprint da China, mas foi posteriormente eliminado no Q1 no mesmo circuito.

Apesar dos vislumbres de velocidade, o heptacampeão mundial ainda não terminou uma corrida de domingo de F1 entre os seis primeiros nesta temporada. Mesmo assim, Wolff está convencido de que seu piloto permanecerá atento pelo resto da temporada, principalmente na relação de trabalho com seu companheiro de equipe George Russell.

“Acho que Lewis é um profissional e tem se comportado dessa forma até agora, tentando manter o moral alto e o moral da equipe mesmo que os resultados não cheguem”, disse o austríaco.

“Não tenho dúvidas de que isso vai durar. Ele também apoia George.”

O próprio Hamilton afirmou na quinta-feira do GP do Japão que deseja permanecer focado em sua atual temporada com a Mercedes, e não na Ferrari.

“Neste momento, quero terminar em alta aqui”, disse o britânico.

"Portanto, toda a minha energia está voltada para isso. É claro que há entusiasmo para o futuro. Mas agora estamos passando por uma situação difícil. Esse é o meu desafio.

“É para lá que toda a minha energia está indo, para tentar descobrir como podemos voltar ao topo. Como posso trabalhar com os caras?

"Sou um competidor antes de mais nada, então quero vencer. Só pensar no próximo ano não vai me ajudar a fazer isso."

