Depois de uma sexta de domínio da Mercedes no início das atividades para o GP da Espanha de Fórmula 1, os carros voltaram à pista uma última vez antes do treino classificatório. No TL3, a ponta ficou com o hexacampeão Lewis Hamilton, em uma sessão cujos tempos foram, no geral, mais altos que os da sexta-feira.

Nos treinos livres da sexta-feira, a Mercedes deu as cartas e terminou o dia com duas dobradinhas, com Valtteri Bottas liderando o TL1 e Lewis Hamilton na frente no TL2. No final do dia, o finlandês foi o mais rápido do dia com 01min16s785.

Fora das pistas, a sexta no circuito catalão foi marcada por duas polêmicas contínuas. No processo contra a Racing Point, a Renault anunciou que pretende, com o recurso protocolado, fazer com que a equipe britânica perca todos os pontos conquistados nas quatro corridas que tiveram protestos da equipe francesa: Estíria, Hungria, Grã-Bretanha e 70 Anos.

O segundo tópico que dominou o paddock é a movimentação da FIA para proibir os modos de qualificação dos motores, conhecido como "modo festa", por fornecer uma potência extra aos carros.

A Mercedes e as equipes que usam a unidade de potência da montadora alemã lamentaram a decisão da FIA, mas o hexacampeão Hamilton afirmou que isso não mudará muita coisa para eles. Por outro lado, a Ferrari viu a notícia como algo positivo. Segundo os pilotos da Scuderia, eles não tem algo do tipo disponível para eles e isso pode ajudar a nivelar.

Mesmo sendo um treino de menor duração, de apenas 60 minutos de duração, levou mais de dez minutos até que algum piloto completasse uma volta rápida. E quem abriu os trabalhos foi Lando Norris, que marcou 01min19s620 com sua McLaren.

Foram quase 10 minutos até que mais alguém marcasse tempo. Kimi Raikkonen assumiu a ponta com 01min19s521. Mas vale destacar que, enquanto Norris marcou seu tempo com pneus médios, o finlandês da Alfa Romeo estava com os compostos macios.

A maior parte do grid começou a ir à pista apenas na marca de 40 minutos para o fim da sessão. De médios, Carlos Sainz colocou a McLaren novamente no topo com 01min19s446, mas o espanhol rapidamente perdeu o topo para Charles Leclerc com 01min18s950.

As Mercedes já saíram com pneus macios e pularam na ponta. Bottas marcou 01min17s971, enquanto Hamilton fez 01min18s324. Mas nenhum dos dos pilotos da equipe alemã teve uma volta 100% perfeita, tendo dificuldades de manter o carro sob controle nas curvas finais da pista catalã.

Max Verstappen marcou sua primeira volta rápida com menos de 30 minutos para o fim do treino e fez 01min18s487 de pneus macios. Ele foi o último do grid a completar um tempo. Pouco depois, Hamilton conseguiu melhorar sua volta indo para 01min18s077, ficando a 0s106 do companheiro.

Marcando o melhor terceiro setor da pista, Verstappen conseguiu se aproximar ainda mais da dupla da Mercedes. Com o tempo de 01min18s160, o piloto da Red Bull ficou a 0s189 de Bottas e a apenas 0s083 de Hamilton. Em seguida, Norris pulou para o quarto lugar, mesmo com o britânico perdendo o controle do carro no meio do último setor.

A McLaren seguiu mostrando sua força. O piloto da casa, Carlos Sainz, conseguiu encaixar uma ótima volta de 01min18s046 e pulou para o segundo lugar, a apenas 0s075 de Bottas. Com pneus macios novos, o finlandês da Mercedes baixou em seis décimos seu tempo, para 01min17s373.

Mais atrás no grid, a transmissão mostrou um momento em que Verstappen atrapalhou a volta rápida de Nicholas Latifi e o canadense da Williams não poupou críticas ao holandês no rádio: "Ele reclama o tempo todo de pessoas bloqueando ele, mas ele mesmo faz isso".

Hamilton deu o troco em Bottas e foi para a ponta com pouco mais de 10 minutos para o fim do treino. O hexacampeão fez 01min17s222, ficando 0s151 a frente do companheiro de Mercedes.

Ocon foi parar no muro e isso causou uma bandeira vermelha com dois minutos para o fim da sessão, encerrando as atividades mais cedo. O incidente que levou à batida envolveu Kevin Magnussen da Haas e foi colocado imediatamente sob investigação, podendo render uma punição séria ao dinamarquês.

No final, o 01min17s222 de Hamilton não foi contestada até o fim da sessão, com o hexacampeão terminando a ponta. Mas chama a atenção o fato do tempo ter sido mais alto que dos treinos da sexta, com a volta de Bottas no TL1 seguindo como a mais rápida do final de semana.

Completaram o Top 10 Bottas, Verstappen, Sainz, Pérez, Leclerc, Gasly, Stroll, Albon e Ricciardo.

A Fórmula 1 realiza o treino classificatório para o GP da Espanha neste sábado, a partir das 10h. No Motorsport.com, você acompanha toda a ação através do Tempo Real. E assim que o treino acabar, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Q4, que terá a participação especial de Allam Khodair e do jornalista Ubiratan Leal.

