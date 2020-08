CEO da McLaren, Zak Brown respondeu de forma enfática à sarcástica cornetada que recebeu de Otmar Szafnauer, chefe da Racing Point, em meio à troca de farpas entre as equipes após o time rosa ser punido por copiar peças da Mercedes de 2019 na Fórmula 1.

Szafnauer havia dito que Brown sabe mais sobre corridas históricas do que sobre F1. O chefão da McLaren não gostou e devolveu na mesma moeda, citando a multa imposta à equipe rival pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Além de ser atingido com a perda de 15 pontos no Mundial de Construtores, o time rosa teve de pagar 400 mil euros na semana passada por violar os regulamentos esportivos por ter copiado o projeto dos dutos de freio da Mercedes de 2019.

Brown disse que a decisão dos comissários da FIA prova que a alegação de que a Racing Point havia copiado a Mercedes W10 apenas por meio da fotografia era besteira. Segundo o CEO da McLaren, pode ser apenas a "ponta do iceberg" em todo o caso.

Szafnauer, por outro lado, retrucou Brown, dizendo que estava "surpreso com o quão pouco ele sabe sobre as regras da F1”. Ele acrescentou ironicamente: “Me parece que ele sabe mais sobre corridas históricas do que sobre F1”.

Brown está ativamente envolvido em corridas históricas por meio de sua equipe United Autosports e possui uma coleção particular de carros clássicos. Questionado nesta sexta-feira sobre os comentários de Szafnauer, Brown respondeu convidando o chefe da Racing Point a se juntar a ele em um evento, observando, também ironicamente, que o RP20 pode ser considerado um carro histórico.

“Eu pensei bastante que muito do que Otmar disse estava correto", disse Brown. "Não sou engenheiro. Não conheço o livro de regras da primeira à última página. Mas, como CEO, você tem uma equipe de corrida e é trabalho deles saber o livro de regras e os regulamentos”.

“No meu tempo aqui liderando a McLaren, nunca fui multado em um dólar, muito menos 400 mil [euros, no caso da Racing Point]. Nunca perdi pontos. Eu acredito que o Otmar tenha achado que eram só 7,5 pontos até que a Sky TV apontou que eram 15”, seguiu.

“No que diz respeito às corridas históricas, acho que as pessoas que me conhecem sabem que gosto delas e eu convidaria Otmar para se juntar a mim, porque ele tem um carro histórico com que está competindo atualmente”, cornetou.

