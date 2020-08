O francês Romain Grosjean teve uma boa sexta-feira, durante os treinos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1, terminando em quinto e sexto lugar. Um bom resultado para a Haas, que ocupa as últimas posições do grid desde a metade de 2019. Mas o forte calor de Barcelona também causou seus problemas ao piloto.

Em 2019, Grosjean e Kevin Magnussen terminaram na zona de pontos no GP, mas, com os problemas recentes, o resultado da sexta foi uma surpresa para ele e a equipe, que ainda não trouxe atualizações para o carro em 2020.

"É real? Me belisca!", disse o francês quando perguntado sobre sua performance. "Eu não sei e, na verdade, ninguém sabe. É o mesmo carro do início do ano".

"O ritmo da simulação de corrida foi boa. Estamos felizes com isso, acho que ainda podemos melhorar em algumas partes para tornar o carro ainda mais favorável para mim".

Sobre o clima quente, ele não escondeu nada: "Está muito quente. Eu troquei de cueca três vezes só hoje, por causa do suor. Com sorte, tenho extras aqui na pista. É o glamour da F1 que vocês queriam? Aí está!".

Perguntado sobre a performance do carro: "Acho que ele foi melhorando, principalmente com os pneus duros no início do TL2. E aí com os macios eu ganhei 2s5. Obviamente nunca é uma volta perfeita, porque você pode ganhar mais. Tem duas curvas que pretendo estudar mais".

"Espero que nada mude, que tudo fique igual e que amanhã possamos ter uma boa classificação. Isso deixaria tudo pronto para um bom final de semana. Hoje foi ótimo. Espero que amanhã e domingo sejam também".

