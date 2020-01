Até quinta-feira, as autoridades australianas registraram mais de 20 mortes de pessoas devido aos incêndios florestais, enquanto as agências especializadas acreditam que mais de um bilhão de animais podem ter perdido suas vidas.

Ao lado de um vídeo de um coala em meio às chamas, Hamilton escreveu no Twitter: “Parte meu coração ver a devastação que os incêndios florestais australianos estão causando às pessoas e animais em todo o país. Prometo US$ 500 mil para apoiar os voluntários e os bombeiros. Se você pode e ainda não doou, você também pode doar."

Hamilton também escreveu um post mais longo no Instagram: “Me entristece profundamente saber que mais de 1 bilhão de animais na Austrália sofreram uma morte dolorosa, sem saída, sem culpa."

"Meu amor pelos animais não é segredo e não posso deixar de me lamentar pelos animais indefesos que se acredita terem morrido até agora, aproximando certas espécies da extinção."

"Tenho a sorte de visitar a Austrália com frequência e sei o quão bonito é o país. Continue lutando, Austrália. Passei algum tempo conversando com pessoas na Austrália que estão trabalhando no centro disso e estou admirado por tudo o que estão fazendo.”

Relembre todos os carros de Hamilton na F1

