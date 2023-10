Lewis Hamilton apontou, digamos, para uma certa bipolaridade do W14, carro que a Mercedes disputa a temporada de 2024 da Fórmula 1. Após ter sido destaque no GP dos Estados Unidos, na última semana, o britânico disse nessa sexta-feira (27) que o carros tem uma “diferença como o dia e a noite” no México se comparado ao desempenho de Austin.

Apenas cinco dias após ter fechado em segundo no Circuito das Américas, perto de Max Verstappen, ele foi apenas o 11º no Treino Livre 1 e sétimo no TL2, 0s338 atrás do tricampeão mundial no Autódromo Hermanos Rodriguez. George Russell foi 10º na última atividade da sexta, após Frederik Vesti ter guiado seu carro na primeira sessão.

Após algumas mudanças, Hamilton e Russell andaram com acertos diferentes no TL2 e nenhum dos dois terminou satisfeito com a performance. “Não está bom. Sim, duvidoso – não duvidoso, mas não tá legal. Sofrendo um pouco com o carro hoje. O carro tem uma diferença como da noite para o dia se comparado com a última semana. Eu não sei o que realmente dizer”, declarou Hamilton.

“Você simplesmente não sabe o que vai conseguir com esse carro. Alguns dias, ele é incrível. Em alguns, não é. É duro extrair a volta”, completou.

Porém, o heptacampeão mundial está confiante que pode melhor o carro para este sábado (28). “Eu penso que definitiva há performance aqui. Estamos tentando extrair isso e aqui está um pouco complicado, talvez seja apenas a configuração aerodinâmica ou algo do tipo. Então, vamos trabalhar ao longo da noite”.

“Mas, definitivamente, não foi um dia divertido em comparação ao TL1 em Austin. Estamos um pouco fora, mas espero que possamos encontrar algo e amanhã (hoje), talvez, o carro esteja melhor para guiar”, prosseguiu Hamilton.

Perguntado sobre o que ele poderia extrair do carro, o britânico continuou falando da ‘bipolaridade’ do W14. “Não tenho certeza. Novamente, você nunca sabe o que pode esperar desse carro. Talvez façamos mudanças e nós poderemos melhorar de ritmo. Eu acho que alguma performance nos deixaria mais perto e, talvez, entre os três primeiros”.

Já Russell notou que uma série de fatores contribuem para um desempenho aquém do desejado. Como Hamilton, ele acredita que o carro pode ser melhorado durante a noite. “Foi uma sessão traiçoeira, teve chuva por aqui, nós tivemos os pneus protótipos da Pirelli e um grid bem próximo”, afirmou.

“Mas eu achoq eu temos potencial aqui, eu acho que teremos muito trabalho durante a noites. Muito duro. Especialmente por conta de alguns carros inesperados, vimos alguns carros no Top 10 que não esperávamos que estivessem ali, mas sinto que temos muito a melhorar. Mas eu sinto que podemos ter a oportunidade se tudo correr bem”, continuou.

Russell acredita que a sexta-feira complicada deu à Mercedes indicativos de qual será o caminho correto para este sábado. “Penso que, provavelmente, estivemos na janela errada hoje (sexta). Lewis e eu andamos com acertos diferentes e os dois estiveram na janela errada, o que nos dá o indicativo de que o meio termo entre os setups pode ser o lugar certo para estar”, revelou Russell.

“É frustrando o momento que você tem um carro negativo e não ter os melhores dias, mas nos momentos difíceis é que, provavelmente, você aprende mais do que quando o carro está no lugar certo. Então, eu acho que o treino livro é sobre isso. Claro que queremos brigar pela pole, Max está sempre meio passo à frente, mas eu acho que ok brigar pelas duas primeiras filas. Temos de fazer isso ser certeza para nós”, finalizou.

F1: Confira debate sobre o primeiro dia de treinos do GP do México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: