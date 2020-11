A sexta-feira no Brasil, dia da Consciência Negra, foi marcada por manifestações ao redor do país pela morte de João Alberto Silveira Freitas em Porto Alegre, na noite de quinta, quando foi espancado por seguranças em uma unidade do Carrefour na capital gaúcha. A notícia teve repercussão internacional e chegou até Lewis Hamilton, que compartilhou uma mensagem de força aos brasileiros.

A morte de João Alberto causou muita comoção e gerou uma grande repercussão, sendo noticiada nos principais veículos de imprensa do mundo todo.

O heptacampeão da Fórmula 1, que tem sido uma das vozes mais ativas no mundo do esporte na luta antirracismo desde o início dos protestos motivados pela morte de George Floyd no primeiro semestre, compartilhou em suas redes uma publicação da rede britânica BBC sobre as manifestações com uma mensagem de força a seus seguidores brasileiros.

"Arrasado ao descobrir essa notícia. Mais uma vida negra perdida. Isso segue acontecendo e temos que lutar para impedir que isso continue. Estou mandando todos meus pensamentos e orações a vocês no Brasil. Descanse em paz João Alberto Silveira Freitas".

Ao longo do ano, Hamilton esteve diretamente envolvido em diversas iniciativas anunciadas que visam combater a falta de diversidade no esporte. A F1 lançou a #WeRaceAsOne (Corremos como um) que visa lutar contra o preconceito dentro e fora do esporte, enquanto a Mercedes lançou um programa para fomentar a diversidade dentro da marca, após descobrir que apenas 3% de seus funcionários são de minorias étnicas.

Já o próprio Hamilton lançou a Comissão Hamilton, em parceria com a Academia Real de Engenharia do Reino Unido, que estuda, ao longo de 2020, quais são as principais barreiras encontradas pela população negra para entrar em áreas como ciências, engenharia, tecnologia e matemática (STEM, em inglês) dentro da indústria e do esporte.

