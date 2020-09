No primeiro semestre, Lewis Hamilton anunciou a criação da "Comissão Hamilton", que tem como meta melhorar a representação de pessoas negras no esporte a motor. E a instituição anunciou a chegada de um novo membro à diretoria: o ex-chefe da McLaren Martin Whitmarsh.

A Comissão será liderada pelo hexacampeão e o Dr. Hayaatun Sillem, chefe da Academia Real de Engenharia do Reino Unido, com a meta de identificar as barreiras que limitam a progressão dos negros no esporte a motor no país, oferecendo recomendações para ajudá-los.

Na quinta (24), foram anunciados os nomes dos 14 especialistas e líderes do segmento que formarão a comissão, incluindo pessoas da área do esporte, além de escolas, universidades e partidos políticos.

Entre os membros está Whitmarsh, que trabalhou ao lado de Hamilton durante sua trajetória na McLaren. Whitmarsh assumiu a chefia da equipe em 2009 após a saída de Ron Dennis, ocupando a posição até o início de 2014.

Desde a saída da F1, Whitmarsh passou por funções como chefe da equipe do iatista olímpico Ben Ainslie na America's Cup, além de ser membro da diretoria da Fórmula E.

Hamilton disse que espera que a Comissão ajude na progressão do interesse de pessoas negras no esporte a motor.

"Na F1, nossas equipes são muito maiores que os atletas na frente, mas a representação é insuficiente em todas as áreas, da garagem aos engenheiros na fábrica e nos departamentos de design", disse Hamilton.

"A mudança não está vindo rápido o suficiente e precisamos entender porque. É por isso que eu montei a Comissão e estou orgulhoso em poder trabalhar com a Academia Real de Engenharia e os comissários para identificar as barreiras que os jovens negros enfrentam nas áreas de engenharia, ciência, matemática e tecnologia no esporte. Estamos juntos nessa causa e vamos promover mudanças".

A primeira reunião da Comissão aconteceu mais cedo nesse mês, e o grupo se reunirá quinzenalmente para discutir e informar sobre pesquisas recentes e planos de ação.

Ela terá duração de nove meses e, no final, a expectativa é de oferecer recomendações-chave que podem levar a mudanças positivas. Além de Whitmarsh, outros membros da diretoria incluem o ex-Ministro dos Esportes Tracey Crouch e a professora Alice Gast, presidente do Imperial College de Londres.

DIRETO DO PADDOCK comenta rumores de Pérez na Haas, o ‘não’ de Verstappen a Hamilton e o futuro de Grosjean

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?