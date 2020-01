Niki Lauda morreu na semana do GP de Mônaco, com a Mercedes o homenageando com uma estrela vermelha na tampa do motor e o halo vermelho no W10, além de Lewis Hamilton também usar um capacete especial.

Hamilton já havia admitido ter lutado contra "demônios" mentais durante a temporada de 2019 por causa da morte de Lauda e do acidente fatal do piloto de Fórmula 2, Anthoine Hubert, durante o fim de semana do GP da Bélgica.

Hamilton disse a um grupo seleto de jornalistas, incluindo o Motorsport.com, que tem saudade das conversas com Lauda.

"Sinto falta de receber suas mensagens de texto. Sinto falta de compartilhar os vídeos de corridas, e ainda tenho muitas de nossas conversas e, de vez em quando, as releio.”

"Mas, novamente, sem o apoio dele, eu provavelmente não teria chegado a esse time. Sem o apoio dele, eu ainda não estaria aqui. Não acho que esse time teria tido sucesso sem seu apoio."

"Indo para a luta, acelerando e quebrando tudo. Era nisso que ele era o melhor. Mas também sendo real comigo. Tínhamos um verdadeiro campeão que entendia a dificuldade de entregar resultados em um final de semana e quando você cometer um erro.”

"É aí que ele foi um pilar tão grande para mim. Sinto muita falta dele.”

Hamilton se lembrou inicialmente de Lauda "dizendo certas coisas sobre mim na TV e realmente não tendo uma ótima opinião" antes das discussões sobre uma mudança para Mercedes.

"De repente, eu estava nessa posição em que eu tinha que tomar uma grande decisão na minha vida e Niki estava ao telefone comigo", disse Hamilton. "Pensei: 'Uau, estou falando com um tricampeão do mundo', e eu realmente não o conhecia, então não podia dizer que confio nesse cara ao telefone.”

"Mas então me sento com Ross [Brawn] e sento com Niki em um quarto de hotel, e seguimos nossa jornada. Gostaria de pensar que crescemos em nos amar como amigos.”

Hamilton também disse que foi ver Lauda pouco antes de ele morrer.

"Foi realmente difícil vê-lo", continuou Hamilton. "Estávamos enviando vídeos um para o outro, e eu o tinha visto em seu maior desafio, ele voltou e estava em uma cadeira de rodas e eu estava realmente esperançoso."

"E então ele teve outra queda e começou a piorar. E foi quando fui vê-lo. Ainda era um choque ver seu companheiro em uma cama, conectado a aparelhos. E eu já tinha visto essa situação antes, minha tia morreu de câncer.”

"Mas é sempre um choque. E você podia ver o espírito dele, esse espírito brilhante dele ainda brilhando, mas estava começando a escurecer um pouco, sabia?”

"E o espírito de luta dele estava começando a escurecer, o que é natural quando você está passando por uma batalha tão longa. Então isso me atingiu."

