Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o brasileiro Sérgio Sette Câmara não correrá mais pela DAMS na Fórmula 2 em 2020. A equipe anunciou Dan Ticktum e Sean Gelael como seus pilotos para a próxima temporada, confirmando a saída do mineiro.

Com isso, Sette Câmara (veja fotos abaixo) segue entre a IndyCar e uma vaga na Hitech na F2 para o ano que vem. Na categoria norte-americana de monopostos, o interesse manifesto é o da Dale Coyne Racing, que também negocia com Alex Palou e James Hinchcliffe.

Entretanto, as notícias envolvendo brasileiros na F2 não param por aí: Pedro Piquet, Felipe Drugovich e Guilherme Samaia vão testar na 'série B' da Fórmula 1 durante os testes de pré-temporada 2020.

Filho de Nelson Piquet, tricampeão da F1, Pedro estará a bordo da Sauber Junior Team, conforme antecipado pelo Motorsport.com. O irmão de Nelsinho Piquet, campeão da Fórmula E, correu pela Trident na F3 em 2019 e busca uma vaga na F2 para o ano que vem.

Outro que tem objetivo parecido com o de Piquet é Felipe Drugovich, que vai testar com o carro da MP Motorsport na pré-temporada 2020 da F2. O piloto brasileiro representou a Carlin na F3 na última temporada.

Mais um competidor do Brasil a se fazer presente nos testes de pré-temporada da F2 no ano que vem é Guilherme Samaia. A lista completa com todos os nomes que vão testar na categoria no começo da próxima temporada você confere abaixo: