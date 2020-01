Confira quais foram os pilotos mais indisciplinados da F1 em 2019

O sonho de todo piloto que chega à Fórmula 1 é terminar um campeonato na frente e conquistar um título, mas existem outros rankings que ele também podem liderar, embora não queira.

Um deles é a lista de pilotos com mais pontos de penalidade e em 2019 a honra de liderar esse aspecto foi distribuída entre Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo, com sete pontos cada um.

O alemão ‘conquistou’ esses pontos em três situações diferentes: a primeira aconteceu no GP do Canadá, quando foi protagonista da polêmica punição que o tirou da ponta quando era pressionado por Lewis Hamilton, ao voltar à pista de maneira insegura, o que lhe valeu, além dos cinco segundos que o deixaram sem vitória, dois pontos em sua licença.

Pouco mais de um mês depois, Vettel estrelou em Silverstone um acidente com Max Verstappen, e conquistou mais dois pontos, e na Itália voltou à pista de maneira insegura após uma rodada. Lá, ele alcançou sete pontos no ano, mas nove no acumulado, já que ainda trouxe dois pontos por um incidente no GP dos Estados Unidos de 2018 (os pontos de penalidade expiram um ano após a obtenção). Se chegasse a 12, ele seria suspenso por uma corrida.

Ricciardo, por outro lado, também precisou de três incidentes para somar seus sete pontos, sendo o primeiro no Azerbaijão quando, depois de passar por uma freada com Daniil Kvyat, o australiano deu marcha ré e bateu no russo.

No final do GP da França, enquanto lutava com Lando Norris e Kimi Raikkonen, Ricciardo recebeu duas penalidades separadas de cinco segundos, o que também lhe valeu dois pontos por um e um ponto pelo outro em sua licença.

O terceiro incidente de Ricciardo com pontos de penalidade ocorreu quando Kevin Magnussen bateu o GP do Brasil, elevando sua conta pessoal para sete.

