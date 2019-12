Kubica fará teste de novato no DTM com BMW em Jerez

Robert Kubica guiará para a BMW no próximo teste de novatos do DTM em Jerez, de 10 a 13 de dezembro. O polonês, que foi substituído por Nicolas Latifi na Williams em 2020, já definiu sua ambição de combinar um papel nos simuladores de F1 com um programa de competições.

Como revelado pelo Motorsport.com no início deste ano, o staff de Kubica entrou em contato com a Audi ao avaliar seu futuro pós-F1, mas o chefe, Dieter Gass, indicou que o fabricante provavelmente manterá sua formação para 2020.

Mas a BMW está passando por uma revisão de sua estrutura e formação de pilotos, potencialmente abrindo a porta para um assento, depois que Kubica indicou que correr no DTM seria provável.

Kubica já havia testado um carro de DTM antes, tendo pilotado um Mercedes V8 em 2013 em um teste que impressionou o fabricante.

"Gostaria de agradecer à BMW Motorsport pela oportunidade de testar em Jerez com o BMW M4", disse Kubica, que esteve com a BMW na F1 entre 2006 e 2009.

"Eu estou ansioso pelo teste e por conhecer o carro do DTM com seu motor turbo. Posso imaginar um futuro no DTM.”

"Estou à procura de um novo desafio e o DTM é certamente isso. A categoria tem um grid de primeira classe e o padrão de condução é extremamente alto. No entanto, devemos primeiro esperar e ver como eu me saio no teste."

O chefe do automobilismo da BMW, Jens Marquardt, acrescentou: "Estamos felizes em oferecer a Robert Kubica a oportunidade de participar do teste de Jerez.”

"Robert é um grande nome no cenário internacional do automobilismo, com muita experiência em categorias de primeira linha, como a Fórmula 1.

"Agora estamos muito curiosos para ver como ele se sai no teste ao volante de um carro de turismo - o nosso BMW M4 DTM."

O Motorsport.com apurou que Kubica também poderia testar potencialmente para a equipe WRT, cliente da Audi.

A Audi deseja que o ex-piloto do Europeu de Fórmula 3, Jonathan Aberdein, permaneça próximo da marca depois de um promissor primeiro ano no DTM, enquanto que o futuro do piloto de desenvolvimento da Haas, Pietro Fittipaldi, parece menos claro, apesar de seu interesse em permanecer na categoria.

A equipe privada WRT exige pilotos com apoio financeiro, tornando Kubica - que trouxe cerca de € 15 milhões para a Williams em 2019 - um candidato atraente.

O principal patrocinador da Kubica, a PKN Orlen, é um fator adicional que deve ser considerado, pois a empresa deseja permanecer na F1 em algum formato.

