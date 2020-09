Lewis Hamilton não teve o melhor dos começos de corrida, o britânico perdeu a liderança para Valtteri Bottas após a largada, mas recuperou a posição no primeiro reinício, após a bandeira vermelha na nona volta.

A corrida foi marcada por uma segunda bandeira vermelha após uma batida de Lance Stroll. E nas 13 voltas restantes, Hamilton assegurou a vitória.

A corrida repleta de incidentes viu apenas 12 carros terminarem, o que levou Hamilton a chamá-la de "uma das mais loucas" da F1.

"Parecia que tinha feito três corridas em um dia, estou muito exausto, para ser honesto", disse Hamilton.”

"Não fiz uma boa primeira largada. Depois, tivemos uma lançada, que também não foi das melhores. A segunda largada, saindo da vice-liderança foi melhor.”

“Então eu tive uma vantagem confortável de mais ou menos sete segundos, com pneus novos, e depois outra [bandeira vermelha].”

"Claro que tudo pode acontecer nessas largadas, mas felizmente consegui minha melhor do dia.”

"Valtteri ainda estava na cola o tempo todo, se eu cometesse algum erro, ele teria me ultrapassado nesta reta de 1.000 metros.”

"Hoje foi fisicamente e mentalmente um dos dias mais desafiadores que experimentei."

Hamilton disse que as paralisações dificultaram a concentração durante a corrida, mas elogiou a equipe da Mercedes por manter a calma diante das circunstâncias.

"Valtteri foi muito rápido durante todo o fim de semana, então, tendo que mantê-lo atrás, com as largadas e paradas que tivemos... não diria que foi muito fácil", disse Hamilton.

“Mas [estou] muito, muito grato à equipe por correr para cima e para baixo no pit lane. Nós tínhamos um caminho longo, e com a compostura deles, acho que eles fizeram um trabalho incrível.

"Apenas orgulho de fazer parte disso e muito orgulhoso do desempenho de hoje. Não foi fácil manter esses caras para trás."

Mugello é outro novo circuito que Hamilton venceu uma corrida, já que a pista sediou seu primeiro Grande Prêmio de F1 neste fim de semana.

Isso significa que Hamilton estendeu seu recorde de número de circuitos onde conquistou, pelo menos, uma vitória, a contagem agora é de 27.

Questionado se gostaria de voltar a Mugello, Hamilton respondeu: "Gostaria. Não sei como foi no resto do pelotão, mas sim, é um circuito incrível e gostaria muito de voltar. "

PÓDIO: GP da Toscana tem acidente bizarro e surpresas no "meio do bolo"; acompanhe debate

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?