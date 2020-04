A carreira de Felipe Massa na Fórmula 1 é destacada com suas 11 vitórias, 41 pódios, 16 pole positions e 15 voltas mais rápidas. Em 2008, ele ficou a apenas um ponto do título mundial de pilotos, perdendo para Lewis Hamilton e sua McLaren na última volta da última corrida do ano em Interlagos.

Neste clipe do filme "Heroes", Massa revela como que sua conexão com a Ferrari começou, e como que ele precisou manter isso como segredo de todos, com a exceção de seus familiares mais próximos.

"Eu venci a Fórmula Renault 2.0 Italiana e Europeia no mesmo ano", disse Massa. "Então, eu tinha muitas pessoas querendo assinar comigo. Esse cara organizou uma reunião pra mim em Maranello com a Ferrari. E eu não sabia naquela época, mas eles estavam assistindo tudo que eu estava fazendo - testes, telemetria, corridas, tudo".

"Então eles disseram 'OK, o que vamos fazer é assinar um contrato com você como piloto jovem da Ferrari' - algo que eles nunca haviam feito antes - 'mas você não pode contar para ninguém, precisa ser um segredo'".

Felipe Massa Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Então eu assinei um contrato com a Ferrari de oito anos e eu não podia falar para ninguém! Apenas para minha família. Isso foi muito difícil".

"Aí eu corri pela Sauber, ainda com motores da Ferrari, e eu recebi uma ligação avisando que a Ferrari havia tomado uma decisão, e eles haviam optado por mim, então eu me tornei piloto da Ferrari em 2006. Pra mim, foi como um sonho virando realidade".

Heroes está disponível no Motorsport.tv. O longa é escrito e dirigido por Manish Pandey, que fez o roteiro de “Senna”. O filme de 111 minutos entrelaça as narrativas de nossos heróis do Motorsport, contando suas histórias em primeira mão.

Para assistir ao filme, assine o Motorsport.tv a partir de US$ 4,99 / €4,50 / £3,99 por mês.

GALERIA: As vitórias de Massa na F1

Galeria Lista GP da Turquia de 2006 1 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 248, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Brasil de 2006 2 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 248, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Bahrein de 2007 3 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Espanha de 2007 4 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Turquia de 2007 5 / 11 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP do Bahrein de 2008 6 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP da Turquia de 2008 7 / 11 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da França de 2008 8 / 11 Foto de: Eric Gilbert Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP da Europa de 2008 9 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º GP da Bélgica de 2008 10 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 2º GP do Brasil de 2008 11 / 11 Foto de: LAT Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Posição de largada: 1º

