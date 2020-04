O recorde que Hamilton pode quebrar já na próxima corrida da F1

Até o momento, a Fórmula 1 adiou ou cancelou as oito primeiras provas da temporada 2020 pela pandemia do Covid-19, e, por enquanto, não sabe quando terá a chance de correr, mesmo que o GP do Canadá, previsto para 14 de junho, ainda se mantenha em pé como a primeira etapa.

O que se sabe é que, uma vez que a F1 retome sua atividade, Lewis Hamilton estará diante da possibilidade, pela segunda vez, que quebrar um recorde de GPs finalizados de maneira consecutiva.

Atualmente, o hexacampeão mundial divide esse dado estatístico com Nick Heidfeld, que completou 33 provas, do GP da China de 2007 ao GP da Itália de 2009, e com o próprio Hamilton, que tem o mesmo número, do Japão 2016 até a França 2018.

Em 2018, Hamilton perdeu a chance de quebrar o recorde no GP da Áustria, prova seguinte à da França. Mas não conseguiu devido a uma perda de pressão no tanque de combustível, que forçou o piloto a abandonar, em uma etapa marcada pelo duplo abandono das Mercedes.

Na última prova da temporada passada, em Abu Dhabi, Hamilton alcançou novamente os 33 GPs consecutivos vendo a bandeira quadriculada, e agora está novamente próximo de ser o único dono desse recorde, caso consiga ver a bandeira novamente ao final do próximo GP, qualquer que seja ele

Vale lembrar que, se Hamilton não tivesse abandonado naquele GP da Áustria de 2018, Hamilton teria hoje um total de 66 provas completadas consecutivas.

Veja na galeria abaixo os pilotos que mais completaram provas consecutivas, e você vai encontrar um bicampeão que aparece três vezes e dois pilotos que conseguiram grandes marcas a partir de suas estreias na F1:

Galeria Lista Nico Rosberg - 20 grandes prêmios 1 / 22 Foto de: XPB Images Entre Singapura 2011 e Singapura 2012 Paul di Resta - 20 grandes prêmios 2 / 22 Foto de: XPB Images Entre Europa 2011 e Europa 2012 Jenson Button - 20 grandes prêmios 3 / 22 Foto de: XPB Images Entre Alemanha 2008 e Europa 2009 Max Verstappen - 21 grandes prêmios 4 / 22 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Entre Bélgica 2018 e Hungria 2019 Felipe Massa - 21 grandes prêmios 5 / 22 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Entre Hungria 2014 e Itália 2015 Sebastian Vettel - 21 grandes prêmios 6 / 22 Foto de: XPB Images Entre Silverstone 2014 e Hungria 2015 Valtteri Bottas - 22 grandes prêmios 7 / 22 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Entre Silverstone 2018 e Silverstone 2019 Fernando Alonso - 22 grandes prêmios 8 / 22 Foto de: XPB Images Entre França 2005 e Alemanha 2006 Fernando Alonso - 23 grandes prêmios 9 / 22 Foto de: XPB Images Entre Europa 2011 e Hungria 2012 Rubens Barrichello - 23 grandes prêmios 10 / 22 Foto de: XPB Images Entre Espanha 2005 e Silverstone 2006 Felipe Massa - 24 grandes prêmios 11 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Entre Malásia 2012 e Espanha 2013 Michael Schumacher - 24 grandes prêmios 12 / 22 Foto de: Ferrari Media Center Entre Hungria 2001 e Malásia 2003 Sebastian Vettel - 25 grandes prêmios 13 / 22 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Entre Hungria 2018 e Singapura 2019 Daniel Ricciardo - 25 grandes prêmios 14 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool Entre Estados Unidos 2015 e Abu Dhabi 2016 Max Chilton - 25 grandes prêmios 15 / 22 Foto de: XPB Images Entre Austrália 2013 e Mônaco 2014 Esteban Ocon - 27 grandes prêmios 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Entre Bélgica 2016 e México 2017 Nico Rosberg - 27 grandes prêmios 17 / 22 Foto de: XPB Images Entre Canadá 2008 e Japão 2009 Fernando Alonso -29 grandes prêmios 18 / 22 Foto de: XPB Images Entre China 2013 e Bélgica 2014 Kimi Raikkonen - 30 grandes prêmios 19 / 22 Foto de: XPB Images Entre Austrália 2012 e Hungria 2013 Lewis Hamilton - 33 grandes prêmios 20 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Entre Silverstone 2018 e Abu Dhabi 2019 Lewis Hamilton - 33 grandes prêmios 21 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Entre Japão 2016 e França 2018 Nick Heidfeld - 33 grandes prêmios 22 / 22 Foto de: XPB Images Entre China 2007 e Itália 2009

