Christian Horner e Red Bull têm experiência em disputas por título na Fórmula 1. A equipe austríaca foi tetracampeã consecutivamente, de 2010 a 2013, com algumas batalhas ferrenhas com Ferrari e McLaren no caminho. No entanto, o britânico acredita que a rivalidade com a Mercedes em 2021 foi diferente e sem o 'cavalheirismo' dos anos anteriores.

De acordo com o chefe da escuderia, Toto Wolff, mandatário do time alemão, é um tipo diferente de "fera", algo que ele não gosta, mas reconhece fazer parte do esporte. E apesar da Red Bull ser considerada uma equipe 'afiada' nos bastidores, Horner não crê que ele seja bom nisso.

"Quando estávamos numa luta entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso pelo título, Stefano Domenicali era o chefe da Ferrari", relembrou Christian em entrevista à revista holandesa Formule 1. "Naquela época, a competição era diferente, digamos, num nível de cavalheiros."

“Ano passado foi intenso dentro e fora da pista. Toto joga de outro jeito, é um outro tipo de 'fera'. Eu gosto? Não. É parte da disputa? Sim, é. Não sei se sou bom nisso, mas tenho grande paixão pelo esporte. Cresci nessa indústria e creio que o que você faz na pista é o mais importante."

A batalha nos bastidores entre Mercedes e Red Bull durou até mesmo depois do GP de Abu Dhabi, onde Max Verstappen foi consagrado o campeão de 2021. Na ocasião, a Mercedes contestou a vitória do holandês, alegando irregularidades nos procedimentos do safety car que encerraram a corrida, mas teve os protestos rejeitados.

