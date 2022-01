Apesar de Lewis Hamilton ter contrato com a Mercedes que o garante na próxima temporada da Fórmula 1, o futuro do heptacampeão é incerto devido ao seu silêncio desde o GP de Abu Dhabi. Com isso, alguns nomes foram especulados em uma potencial substituição, sendo um deles o de Sebastian Vettel, que é apoiado por outro alemão: Ralf Schumacher.

De acordo com o ex-piloto da categoria e irmão de Michael, o tetracampeão tem familiaridade com os motores da escuderia, aliada à sua experiência e velocidade. A Aston Martin é cliente da montadora e passou por mudanças no staff, que incluem a saída de seu chefe, Otmar Szafnauer. Segundo Ralf, isso poderia motivar Vettel a uma mudança.

"É certamente uma possibilidade, especialmente porque houve mudanças de pessoal na Aston Martin, o que não é ideal para Sebastian" disse Schumacher à Sky Sports da Alemanha. "Acho que Szafnauer e ele formaram uma boa equipe."

"Ele tem muita experiência e ainda tem velocidade. Além disso, acima de tudo, conhece bem o carro da Mercedes e também o motor. O conceito da Aston Martin é muito parecido com o deles", acrescentou.

Essa não é a primeira vez que Vettel é especulado na Mercedes. Quando ele estava de saída da Ferrari, Toto Wolff, chefe da equipe alemã, disse que o "considerava" em uma possível contratação. E recentemente, o Bild, renomado jornal do país, colocou o tetracampeão em uma lista de possíveis substitutos de Hamilton caso ele se aposente.

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: