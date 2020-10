Mesmo sem conquistar um mundial, o austríaco Gerhard Berger é um nome importante da Fórmula 1 nos anos 80 e 90, acumulando 10 vitórias em 210 GPs disputados, além da parceria com Ayrton Senna em seus anos finais na McLaren. E para Berger, apesar dos recordes de Lewis Hamilton e Michael Schumacher, o tricampeão brasileiro é o melhor piloto da história.

Berger correu na McLaren entre 1990 e 1992, além de passagens por Arrows, Ferrari e Benetton, se aposentando das pistas em 1997, tornando-se um dos pilotos mais experientes do grid à época.

Em sua passagem pela equipe britânica, correu ao lado de Senna nos anos de seu segundo e terceiro títulos mundiais, mas em nenhum momento chegou a desafiar o brasileiro, vencendo apenas três vezes nesse período.

"Para mim, o melhor segue sendo Ayrton", disse. "Já vi os três de perto [Senna, Schumacher e Hamilton], alguns disputei roda a roda, e ele é o melhor piloto que já vi. Ele morreu cedo mas, até então, era detentor de todos os recordes".

"Ele também estava no carro que iria vencer nos anos que se seguiram. Acho que Ayrton teria sido campeão mundial mais vezes e os números teriam sido diferentes".

Berger, que seguiu envolvido na categoria nos anos seguintes, sendo consultor da Toro Rosso no momento da estreia de Vettel, não diminuiu as conquistas de Schumacher e Hamilton, mas acredita que o percurso do alemão até o topo o leva a preferir que ele seguisse sendo o detentor dos maiores números da F1.

"Eu gostaria que Michael continuasse sendo o piloto mais bem-sucedido da história por mais tempo por causa de seu destino. É algo tão dramático que te faz chorar quando pensa. Mas Hamilton é um piloto excepcional e provou diversas vezes que merece estar ali".

Sobre a batalha direta entre Hamilton e Schumacher e qual seria o maior piloto entre os dois, Berger optou por não escolher um lado.

"Esta é uma batalha entre dois gigantes. E iremos discutir isso por anos. Estamos em uma situação onde não podemos dizer quem é o melhor, e o certo é deixar assim mesmo, porque eles moldaram nosso esporte".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?