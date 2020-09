No último final de semana, a Ferrari atingiu a marca de 1000 GPs disputados na Fórmula 1, mas com pouco a celebrar pelo seu momento. A equipe atravessa uma grande crise com a falta de performance e o crescente jejum de títulos. E a imprensa italiana não aliviou nas críticas nem na prova em Mugello.

Como já é tradicional, a imprensa do país repercutiu a performance da Ferrari no GP e, novamente, o tom foi de críticas, em um momento em que Mattia Binotto, chefe da equipe, finalmente reconheceu a existência de uma crise, reverberando os comentários do CEO da Ferrari, Louis Camillieri, que disse que a equipe está em um "buraco".

Um dos jornais mais tradicionais do país, a Gazzetta dello Sport, foi categórica: não há clima para festas.

"Quando a Ferrari quer comemorar seu passado de glórias, a Mercedes domina a corrida na pista da Scuderia. Qualquer clima festivo para a corrida 1000 foi apagada imediatamente pela amargura deste catastrófico 2020".

O Corriere dello Sport disse que é difícil ter uma boa perspectiva para o futuro da equipe.

"Mais uma vez, vergonha para a Ferrari, desta vez na pista de Mugello. A Scuderia está muito atrás no Mundial. Levará muito tempo para resolver essa situação. Não há perspectivas para o futuro no momento".

"O primeiro GP de Mugello será lembrado mais como uma catástrofe para a Ferrari", escreveu o La Repubblica. "A celebração do grande passado da equipe é ofuscada por um presente sem esperança". O Corriere della Sera chamou a crise da Ferrari de "sem precedentes" e destaca o trabalho de Leclerc. "Enquanto as outras equipes cresceram, a Ferrari está afundando cada vez mais em uma crise sem precedentes. Leclerc tem que hastear a bandeira branca para os ataques da Renault, McLaren e Racing Point Um drama esportivo para um piloto altamente motivado". "Uma corrida terrível em Mugello", escreveu o jornal Tuttosport. "A Ferrari se afunda cada vez mais na crise. A decepção e frustração dos Tifosi cresce, especialmente porque ainda não há saída". RETA FINAL: Hamilton investigado, polêmica sobre relargada e má fase da Ferrari, com Rafael Suzuki PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?