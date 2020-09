A Ferrari teve uma nova performance decepcionante neste fim de semana, no GP da Toscana de Fórmula 1, quando Charles Leclerc, que chegou a estar em terceiro, terminou em oitavo, e Sebastian Vettel foi apenas o décimo. E para o CEO da montadora, Louis Camillieri, a equipe se encontra em um "buraco" e não há como escapar disso, mas aposta em um futuro melhor.

E tudo isso aconteceu durante o 1000º GP disputado pela montadora na F1. Para as celebrações, os principais nomes da equipe estavam presentes em Mugello, incluindo o presidente-executivo John Elkann e o CEO Camillieri.

Refletindo sobre o que tem sido uma fase difícil para a equipe, com fins de semanas complicados em Spa e Monza, Camillieri disse que não está se esquivando dos problemas enfrentados pela equipe.

"Olha, estamos no buraco agora, e sabemos que estamos no buraco. É uma confluência de fatores, mas, qualquer coisa que eu disser vai ser vista como desculpas. E não estamos atrás de desculpas".

"O que importa é o foco nos problemas que temos e vamos dar o nosso melhor, com muita determinação para voltarmos ao que consideramos nosso lugar".

A Ferrari sabe que o congelamento do chassi e do motor limitam o trabalho que pode ser feito em busca de progresso. Porém, espera que o desenvolvimento feito no motor pode ajudar a reduzir o déficit que tem nessa temporada, antes da revolução de 2022.

Perguntado se há alguma esperança de ir melhor antes de 2022, Camillieri disse: "Realisticamente falando, será difícil".

"Na Fórmula 1, estamos sempre lutando contra o tempo, tanto na pista quanto no desenvolvimento, e não há uma forma mágica. Então vamos tomar o tempo necessário. Espero que, com uma flexibilização maior das regras para o próximo ano, poderemos pelo menos dar um passo adiante".

"A Mercedes merece os louros, eles estão fazendo um trabalho incrível e veremos se haverá um reinício em 2022 com o novo regulamento. Essa é a nossa esperança".

A Ferrari celebrou seu 1000º GP com um evento especial em Florença na noite do último sábado (12), e Camillieri ainda vê um belo futuro para a equipe.

"Olha, eu vejo a Ferrari e a Fórmula 1 como gêmeos siameses", disse. "Como imaginar a Fórmula 1 sem a Ferrari? Ou vice-versa?"

"Estamos aqui há muito tempo, e somos a única equipe a fazer isso... Outros entram e saem. E sim, a nossa história cria pressão também. Mas mal podemos esperar pelos próximos mil GPs".