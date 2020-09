O multicampeão e lenda da MotoGP, Valentino Rossi, foi mais um a dar sua opinião sobre a saída de Sebastian Vettel da Ferrari no final da temporada 2020 da Fórmula 1. Segundo o italiano, é uma pena ver que o relacionamento entre o alemão e a equipe tenha chegado ao fim e esteja em um momento ruim.

Vettel assinou para correr pela Ferrari em 2015, após seis anos na Red Bull, equipe pela qual ele conquistou seus quatro mundiais, e venceu seu primeiro GP já na segunda corrida pela equipe italiana.

Na sequência, ensaiou lutas pelo título em 2017 e 2018, mas erros do piloto e da equipe custaram caro. Após obter cinco vitórias em cada uma dessas temporadas, Vettel venceu apenas uma vez em 2019.

Comentando sobre a mudança do tetracampeão para a Aston Martin em 2021, Rossi, que está em seu último ano como piloto da equipe oficial da Yamaha, acredita que o "piloto de ponta" Vettel tem totais condições de demonstrar suas qualidades em 2021.

"Para Vettel, é uma grande pena que tudo tenha terminado de modo ruim entre ele e a Ferrari", disse Rossi após o GP de San Marino. "E porque eles chegaram a estar próximos de vencer o campeonato uma ou duas vezes".

"Agora é triste ver essa situação porque o carro é meio lento e vejo Vettel como um piloto de ponta. Então acredito que ele vai mostrar suas qualidades em 2021 com a Aston Martin".

Vettel ocupará a vaga de Sergio Pérez na Aston Martin, que assumirá as operações da Racing Point. A equipe informou ao mexicano sobre sua saída na quarta, horas antes dele fazer o anúncio oficial nas redes.

Pérez chegou a dizer em coletiva antes do GP da Toscana que "ninguém havia dito nada" sobre sua saída, mas o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, rebateu a versão do piloto, afirmando que seu empresário foi informado de todos os passos da negociação. Já Vettel disse que chegou próximo de se aposentar antes de assinar com a Aston.

A primeira corrida da F1 em Mugello fez Rossi admitir que tinha "inveja" do Mundial por conseguir correr no local. A MotoGP cancelou o GP da Itália, realizado no local, por causa da pandemia. O piloto chegou a andar com uma Ferrari F1 em Mugello em 2008.

RETA FINAL: Hamilton investigado, polêmica sobre relargada e má fase da Ferrari, com Rafael Suzuki

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?