O circuito de Mugello foi uma das pistas adicionadas para a temporada 2020 da Fórmula 1, substituindo etapas canceladas pela pandemia. E a estreia da pista italiana foi muito bem recebida pelo grid, com vários pilotos defendendo a manutenção do GP da Toscana para 2021.

Até o momento, a F1 anunciou que está planejando um calendário de 2021 similar ao cronograma original de 2020. E o GP da Toscana, por enquanto, foi um evento assinado apenas por um ano entre o Mundial e a Ferrari, dona da pista, com o apoio do governo da Toscana.

Porém, com o impacto contínuo da pandemia da Covid-19 e suas consequências parecendo ser inevitáveis, Mugello pode ser uma das pistas com chance de receber uma segunda chance em 2021.

"Pessoalmente, eu amei", disse Lewis Hamilton. "Não posso falar pela corrida como um todo, mas foi uma das pistas mais desafiadoras de pilotar, com as velocidades altas e médias".

"Mas é um circuito fantástico e não acho que tenha sido perigoso. Acho que é uma pista mais clássica, com pouco escape e a brita, e espero que não mudem isso. Eu adoraria voltar".

Já Charles Leclerc disse que a quantidade inesperada de ultrapassagens contribuiu para o espetáculo.

"Eu gostei do final de semana e da pista, então sim, eu adoraria ter ela de novo em um calendário regular".

"E foi uma corrida especial por causa das bandeiras vermelhas e mais, mas, para ser honesto, antes da corrida, eu estava um pouco cético quanto às ultrapassagens na pista. Após a corrida, eu vejo que tivemos bastante disso".

"Nisso foi uma surpresa positiva e a pista é ótima. Então sim, eu adoraria voltar".

Daniel Ricciardo concordou que o número de ultrapassagens surpreendeu e espera que a Itália possa ter duas corridas no calendário novamente, como era até 2006 com o GP da Itália em Monza e o GP de San Marino em Ímola.

"Acho que todos temíamos que a classificação seria ótima mas a corrida acabaríamos odiando, sem ter condições de acompanhar. Mas provou ser uma corrida muito melhor que o esperado. Foi uma das mais animadas do ano, longe de ser chata".

"Acho que muitos pilotos gostariam de voltar. Obviamente temos Monza como prova da Itália, que todos amamos também. Então não quero voltar se isso custar Monza. Mas se pudermos ter as duas, seria ótimo".

Sebastian Vettel destacou que a pista não pode ser culpada pelos incidentes que causaram os safety cars e as bandeiras vermelhas.

"Acho que é uma ótima pista, então seria bom voltar no futuro. Como piloto, você gosta das subidas e descidas, além das curvas rápidas. Mas não acho que essa corrida de hoje, com três largadas e bandeiras vermelhas, seja uma consequência da pista".

"Acho que todos gostaríamos de ter evitado a primeira bandeira vermelha, porque foi meio chocante o que aconteceu. E acho que, apesar do medo de todos, as ultrapassagens foram bastante presentes aqui".

