Jogo de futebol com pilotos da F1 volta para GP de Mônaco

Como é tradição em cada uma das edições do GP de Mônaco de Fórmula 1, muitos dos pilotos participam da icônica partida de futebol realizada no estádio do time da casa, o AS Monaco.

Forçada pela pandemia, o jogo no Principado acabou por ser suspenso em 2020, com a qual os membros do grid ficaram sem possibilidade de demonstrarem as suas capacidades com a bola.

Este evento costumava ser realizado na terça ou quarta-feira antes que os monopostos fossem colocados na pista, já que, lembremos, a atividade em Mônaco começava na quinta-feira com treinos livres.

Este ano, com o retorno dos torcedores às arquibancadas e a volta à normalidade, segundo a F1News, o Stade Louis II sediará a partida no dia 24 de maio, ou seja, na terça-feira anterior ao GP.

Os bilhetes terão um preço entre os 12 e os 15 euros, que serão doados a instituições de caridade. Os espectadores presentes poderão assistir as estrelas do automobilismo correndo pelo gramado tentando marcar gols a partir das 20h (horário local), e aqueles que não puderem comparecer terão a opção de assistir ao vivo na Sky Sports F1.

Em edições anteriores vimos imagens para recordar, como o famoso e espetacular gol de falta de Fernando Alonso ou um gol de Giancarlo Fisichella driblando o goleiro.

A última vez que os pilotos entraram em campo em Mônaco foi em 2019, quando o próprio príncipe Albert II atuou como capitão, além Riccardo Patrese. Pilotos da estatura de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi foram distribuídos nas equipes.

Havia também outras personalidades do mundo do esporte a motor, como Felipe Massa, Mark Webber, Max Biaggi ou o chefe da Pirelli na Fórmula 1, Mario Isola.

