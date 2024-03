Jordan: "Acredito totalmente" em Sainz e Alonso juntos na F1 2025

Em meio ao caos no mercado de pilotos da Fórmula 1 2024 com a crise interna da Red Bull e a saída do britânico Lewis Hamilton da Mercedes rumo à Ferrari em 2025, o espanhol Carlos Sainz, que será substituído pelo inglês heptacampeão em Maranello, e seu compatriota Fernando Alonso, atual representante da Aston Martin que é especulado tanto nas Flechas de Prata quanto no time taurino em substituição ao holandês Max Verstappen, estão no centro dos rumores da elite do esporte a motor.

Se tanto Alonso quanto Sainz despontam como boas opções para a vaga de Hamilton na Mercedes -- e potencialmente para o assento de Verstappen na Red Bull caso o tricampeão mundial saia da escuderia anglo-austríaca como resultado da guerra interna no grupo de energéticos --, há quem veja os dois competidores da Espanha correndo juntos em 2025. Trata-se de Eddie Jordan, ex-dono e comandante da equipe que levava seu nome na categoria. Hoje, o esquadrão é justamente a Aston Martin de Alonso.

E é no time britânico de Silverstone que Jordan vê não só Fernando, mas também Carlos na F1 2025. Segundo o irlandês, Sainz pode substituir Lance Stroll, num cenário em que o canadense seria 'sacado' por seu pai Lawrence, empresário que é dono da Aston. É a previsão de Eddie no Formula for Success.

"Não se surpreenda ao ver uma formação de pilotos totalmente espanhola na Aston Martin no próximo ano. Se Carlos não encontrar um lugar na Red Bull, ele se juntará a Fernando na Aston. Acredito totalmente nesse cenário", afirmou Jordan no podcast.

"Não tenho nenhuma prova concreta, mas minha intuição me diz isso, e ela costuma ser diferente da intuição de outras pessoas. Parece lindo, até romântico, você não acha?", completou o bem-humorado Eddie.

Eddie Jordan Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

